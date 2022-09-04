Как арбузик: 10 популярных ошибок в стиле, которые подчеркнут живот и отсутствие талии
Комбинезоны и юбки-карандаш — враги тех, кто хочет замаскировать объем в области живота
Многие женщины пытаются скрыть свой выпирающий живот и мечтают о кубиках пресса, хотя существует популярное мнение, что мужчины считают небольшой животик даже сексуальным. Есть стилистические ошибки, которые еще и добавляют объем в проблемную зону — такое нам точно ни к чему. Наши коллеги из Wday.ru и редакция NGS.RU узнали у экспертов, как этого избежать.
Если у вас есть лишние сантиметры в области живота и вы хотите их скрыть, носите одежду в одной цветовой гамме — тогда создается иллюзия единой стройной линии. Известно, что темные оттенки стройнят, но это не означает, что нужно упаковывать себя в один черный или темно-синий. Играйте с оттенками: одна цветовая гамма — это не значит один цвет.
Выбирайте мягкие и легко драпирующиеся ткани — они подчеркнут формы и в то же время не будут стоять колом как жесткие. Избегайте материалов, липнущих к телу и блестящих, а также ликвидируйте из гардероба полупрозрачные и вещи в сеточку.
Довольно часто в стремлении прикрыть определенные участки фигуры женщины, сами того не подозревая, нарушают пропорции и визуально добавляют себе лишний объем. Обычно это происходит из-за любви к мешковатой бесформенной одежде, которая совершенно не красит. Или наоборот — выбор слишком облегающей одежды, очевидно, подчеркнет всё что хотелось бы и что не хотелось.
— Если вы надеваете облегающую одежду в мягких частях тела (живот, бёдра, верхняя часть рук), то вы, акцентируя на них внимание, прибавляете визуально пару сантиметров. Создается иллюзия, что вещь вам мала по размеру. Например, не стоит надевать юбку-карандаш на бёдра или ноги, которые хотите скрыть, — пусть это будет полуприлегающий силуэт с воздухом между телом и тканью. Вторая сторона медали, когда под балахонистой одеждой женщина хочет спрятать себя. Прием также работает не в вашу пользу, создавая эффект шарика. Но если вам нравится носить просторную одежду, попробуйте открыть самые тонкие части тела: щиколотку или запястье, — подсказывает стилист Яна Арутюнова.
Слишком яркие принты тоже могут добавить объем и привлечь внимание к тому, что хотелось бы скрыть.
— Если вам хочется надеть вещь с принтом, то расположите его в самой выигрышной части тела, а ту зону, которую хочется скрыть, оставьте максимально минималистичной, без яркого акцента и блеска. Герои мультфильмов, сердца, животные на одежде сделают образ смешным, а не элегантным. Отдавайте предпочтение однотонным вещам, подобранным под черты лица и объемы тела. Помним, что чем крупнее девушка, тем крупнее принт, и наоборот. Из анималистических принтов я бы предложила змеиный, он актуален для всех возрастов и считается самым безопасным, в отличие от того же леопарда, который нужно уметь носить, — объясняет эксперт.
Вещи, которые подчеркнут живот
Опасный выбор для всех — платья с заниженной талией. Даже девушкам с модельной фигурой они могут ее подпортить.
— Они «вытягивают» верх тела, при этом укорачивая ноги. А также «крадут» естественную линию талии, придавая фигуре хозяйки форму прямоугольника, к которой девушки по своему желанию стремятся редко. И, конечно, такие платья часто акцентируют внимание еще и на животе, — считает стилист-имиджмейкер и дизайнер Милана Кубова.
Также в случае с желанием скрыть живот эксперт не рекомендует выбирать комбинезоны. Практически все они подчеркивают живот и бока. Даже плотные джинсовые или в стиле сафари — а варианты из тонких и легких тканей делают то же самое еще сильнее.
Любимые многими офисными модницами юбки-карандаш тоже обладают функцией показать всё, что скрыто.
— У юбки-карандаш есть определенная репутация: эта вещь считается одновременно строгой и соблазнительной — идеальный выбор для femme fatale, которые ходят в офис. Такие модели плотно облегают фигуру, и это одновременно и плюс, и минус. Ведь все объемы в области живота и бедер (даже нежелательные) они обязательно подчеркнут, — заключает стилист-имиджмейкер и дизайнер Милана Кубова.
Откажитесь от объемных свитеров — они не скрывают вашу фигуру, а делают ее просто безразмерной. Не носите свитера с широкими полосами на талии или бедрах — они привлекают внимание к этим зонам и значительно их полнят.
Надевая рубашку или блузку, не застегивайтесь сверху донизу — ткань будет морщинить в самых неподходящих местах, выдавая то, что мы пытаемся спрятать. Достаточно расстегнуть пару лишних пуговиц, и вся верхняя половина тела будет казаться намного стройнее.
Вещи, которые помогут скорректировать объем в области талии
Если вы носите юбки или платья, отдайте предпочтение А-образному силуэту длиной до колена. Длинные прямые юбки длиной до щиколотки также стройнят.
Брюки клеш (безусловно, умеренный) и чуть заниженная талия делают красивой любую фигуру. Брюки должны плотно прилегать к бедрам и слегка расширяться книзу. Выбирая пиджак, обратите внимание на приталенный силуэт и наличие небольших подплечников.
Стилисты советуют выбирать одежду, которая облегает формы, но при этом сидит свободно, не обтягивая. Очень выгодно смотрятся платья и блузы с запахом — они легко корректируют объем, подчеркивают талию и бюст.
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