Как арбузик: 10 популярных ошибок в стиле, которые подчеркнут живот и отсутствие талии

Многие женщины пытаются скрыть свой выпирающий живот и мечтают о кубиках пресса, хотя существует популярное мнение, что мужчины считают небольшой животик даже сексуальным. Есть стилистические ошибки, которые еще и добавляют объем в проблемную зону — такое нам точно ни к чему. Наши коллеги из Wday.ru и редакция NGS.RU узнали у экспертов, как этого избежать.



Если у вас есть лишние сантиметры в области живота и вы хотите их скрыть, носите одежду в одной цветовой гамме — тогда создается иллюзия единой стройной линии. Известно, что темные оттенки стройнят, но это не означает, что нужно упаковывать себя в один черный или темно-синий. Играйте с оттенками: одна цветовая гамма — это не значит один цвет.