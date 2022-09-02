Блестят и не краснеют: 20 лучших идей маникюра на осень — покажите их своему мастеру

Мы уже писали, что сейчас в моде лаконичные и однотонные, а бывает, даже бесцветные маникюры. Но сторонники дизайна не сдаются и многие до сих пор любят стразы и блеск на ногтях. Тут главное не переборщить. Наши коллеги из Wday.ru собрали подборку не пошлых, но ярких идей как раз для таких случаев.



Стразы будут элегантнее смотреться на натуральном или нюдовом покрытии, тем более что такие гель-лаки в тренде этой осени и отлично выглядят, в том числе на загорелой коже. Поэтому, если вам хочется добавить немного яркости, попробуйте следующие варианты.