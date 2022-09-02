Блестят и не краснеют: 20 лучших идей маникюра на осень — покажите их своему мастеру
Мы собрали варианты дизайна со стразами, от самых лаконичных до довольно смелых — вам они точно пригодятся
Мы уже писали, что сейчас в моде лаконичные и однотонные, а бывает, даже бесцветные маникюры. Но сторонники дизайна не сдаются и многие до сих пор любят стразы и блеск на ногтях. Тут главное не переборщить. Наши коллеги из Wday.ru собрали подборку не пошлых, но ярких идей как раз для таких случаев.
Стразы будут элегантнее смотреться на натуральном или нюдовом покрытии, тем более что такие гель-лаки в тренде этой осени и отлично выглядят, в том числе на загорелой коже. Поэтому, если вам хочется добавить немного яркости, попробуйте следующие варианты.
Как понять, что ваш маникюр безопасен для здоровья
Дизайн и цвет — это то, над чем заморачиваются модницы. Но все-таки главное в маникюре — это безопасность. Святое правило мастера маникюра — до блеска обработать инструменты, а уже потом оказывать услугу. Обработка состоит из трех этапов, и если пропустить один или поменять местами, все пропало и никакие стразы не помогут. Сначала нужно продезинфицировать все пилки и щипцы, затем подготовить их для стерилизации и простерилизовать. Просто побрызгать спиртом — не вариант.
Самое важное — дезинфекция. Инструменты замачивают в специальном растворе в нужной консистенции на 15 минут. Развели много — бактерии не уничтожились, а ушли в спячку. Развели мало — магии не произошло вообще.
Второй этап — подготовка к стерилизации. Всё, что было замочено, необходимо промыть под проточной водой и смыть раствор. Остатки органики и всё, что осталось на инструменте — промыть под дистиллированной водой, почистить латунной щеткой металлические инструменты, с синтетическим ворсом — многоразовые. Просушить.
Если на первых двух этапах что-то пошло не так, стерилизация бессмысленна. Запеченные в сухожаровой печи бактерии, которые потом могут оказаться под ногтем, — мало приятного. В идеале — стерильно чистые инструменты мастер кладет в печь при температуре 200 градусов на 1,5–2 часа — должен погибнуть даже самый вредный грибок. Хитрые мастерицы покупают дешевый стерилизатор — гласперлен, который уже много лет, как устарел, там нет тех необходимых 200 градусов, поэтому не верьте цилиндру с шариками.
Тут-то и предоставляется случай подловить недобросовестного мастера. Если маникюрный набор достали откуда-то из-под стола, лучше просто уйти: есть риск подхватить заразу. Все инструменты из пакета должны быть вскрыты при вас.
Проверить, правильно ли обработаны инструменты, можно двумя способами — капните на щипцы для обрезания кутикулы специальным раствором (продается в маникюрном магазине), если они окрасились, дела плохи. В случае с крафт-пакетом — после вскрытия индикатор должен поменять цвет на тот, что указан на упаковке.
Очень часто мастера неоднократно используют инструменты, которые должны быть одноразовыми, — в целях экономии, оказывая услугу соседкам, подругам или работая в небольшом салоне с невысокой проходимостью. Одноразовые инструменты должны извлекаться из пластикового пакета и выбрасываться после окончания работы, а многоразовые — обрабатываться по всем правилам СанПиН.
Важно знать, что существует эстетический маникюр и медицинский. Если кажется, что ноготь выглядит нездорово, нужно пойти к врачу, а не в салон за укрепляющим маникюром и витаминами. Для медицинского маникюра необходим специальный сертификат. Мастер от незнания отпилит торчащий ноготь или обрежет заусенец, а последствия могут быть ужасными.
Работать нужно только с профессиональными материалами. Часто мастера-самоучки не учитывают этого, хотят сэкономить, заказывают дешевые подделки. В материалах не от производителя много химикатов, которые, попадая на кожу, вызывают аллергию. Бывают случаи, когда легкой сыпью не отделаешься. Есть универсальные препараты, гипоаллергенные. Нет ничего страшного в том, если вы попросите бутылек и изучите состав.
Спор, что лучше — аппаратный маникюр или обрезной — разрешить невозможно. Оба вида маникюра имеют место быть. Для влажной кожи рук подходит классика, для сухой — фреза. Просто знайте, что в классическом маникюре есть свои нюансы — при распаривании руки (помните ванночки с мылом?) происходит травматизация ткани. В ответ на травму кожа нарастает быстрее, что выглядит неэстетично. Такой маникюр быстро придет в негодность.
Дома у мастера отсутствует понятие сервиса — вы приходите к кому-то домой, в личное пространство. С вами общаются расслабленно, на дружеской ноте, границы стерты. Бегает кошка, плачет ребенок, на кухне что-то готовится — а должно быть идеально чистое рабочее место. Аппаратный маникюр дома — плохая идея. Часто мастера не чувствуют, как работает фреза, и спиливают покрытие так, что видно капилляры, после такого маникюра ногти нужно укреплять. Свое недовольство предъявить некому. Скандалы вам ни к чему, а экономия всего рублей 200. Сервис важен — это гарантия и защита прав.
Кстати, одно из самых модных маникюрных веяний в 2022 году — отказаться от покрытия вовсе и ходить с натуральными ухоженными непокрытыми ногтями. Такое в век гель-лаков может себе позволить далеко не каждая.
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