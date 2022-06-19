Сделает теткой: опасные приемы в макияже, укладке и одежде, которые лихо добавят вам десяток лет (в картинках)

Макияж

Стилисты и визажисты в один голос твердят всем, кто желает выглядеть моложе: не делайте темные «смоки айс» и яркие матовые губы с четким контуром. Неверно подобранный тон помады тоже не украсит вас — слишком бледный оттенок придаст лицу болезненный вид, слишком яркий будет сильно выделяться на общем фоне и добавит возраст. Подбирайте помаду холодного оттенка под холодный макияж, а теплую — под теплый, и ваш макияж всегда будет выглядеть гармонично.

— Карандашом подчеркиваем верхнее веко, а вот нижнее выделять темным не стоит, но можно подвести розовым кайалом (контурный мягкий косметический карандаш для подводки глаз). Скульптурирование легкое, никаких темных скул и румян. Румяна для такой цели должны быть полупрозрачные, — объясняет визажист Светлана Голощапова.