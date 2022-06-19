Сделает теткой: опасные приемы в макияже, укладке и одежде, которые лихо добавят вам десяток лет (в картинках)
Это было модно много лет назад — хитрости давно не работают. Рассказываем про новые фишки
Есть такие вещи, которые вмиг превращают вас в женщину солидного возраста, даже если вам совсем мало лет, а если говорить простым языком: делают из вас тетку. Речь идет о макияже, укладке, одежде — создается впечатление, что эти приемы придумали враги для того, чтобы быстро устранить соперника. Мы поговорили с экспертами и собрали в один список самые явные антитренды в уходе за собой, которые визуально накидывают вам пару лет и делают ваш образ нелепым — советуем с ними попрощаться, как бы тяжело ни было.
Макияж
Стилисты и визажисты в один голос твердят всем, кто желает выглядеть моложе: не делайте темные «смоки айс» и яркие матовые губы с четким контуром. Неверно подобранный тон помады тоже не украсит вас — слишком бледный оттенок придаст лицу болезненный вид, слишком яркий будет сильно выделяться на общем фоне и добавит возраст. Подбирайте помаду холодного оттенка под холодный макияж, а теплую — под теплый, и ваш макияж всегда будет выглядеть гармонично.
— Карандашом подчеркиваем верхнее веко, а вот нижнее выделять темным не стоит, но можно подвести розовым кайалом (контурный мягкий косметический карандаш для подводки глаз). Скульптурирование легкое, никаких темных скул и румян. Румяна для такой цели должны быть полупрозрачные, — объясняет визажист Светлана Голощапова.
Визажист Мария Богачева рекомендует заменить стрелки на нюдовые тени с прокрашенным межресничным пространством.
— Эффект сияющей кожи актуален и молодит — например, можно базу нанести с эффектом сияния. Матовый тон дает возраст. Тон с влажным эффектом либо с сатиновым финишем облегчает макияж. Деликатное свечение создаем также хайлайтером, главное — без перебора, — считает Мария.
Брови
По мнению Светланы Голощаповой, тонкие, темные и четко очерченные брови способны состарить кого угодно. Эти пункты как вместе, так и по отдельности противопоказаны почти всем. Лучше выбрать максимально естественные брови, по желанию зачесанные наверх, они сейчас на пике популярности. Если хотите подкрасить поярче, то это должна быть легкая тень, а лучше дорисовать волоски специальным маркером.
Волосы
Hair-стилист и визажист Светлана Голощапова объяснила нам: для того чтобы выглядеть моложе и свежее, лучше носить короткие воздушные стрижки и укладки — небрежные кудри и волны. Попробуйте умные стрижки, которые не требуют укладки. Если выбираете челку, то стильную и негустую, например шторкой. Тяжелая, густая прямая челка никого не красит.
Черный цвет смотрится менее выигрышно в сравнении с натуральным — избегайте его, если желаете выглядеть молодо и свежо.
Светлана напоминает, что начесы и большие тяжелые пучки уже давно неактуальны. По их обладательнице сразу можно вычислить, что она носит такую прическу много лет.
Длинные волосы, с которыми так часто не хотят расставаться женщины, напротив старят. Даже для молодых девушек сегодня актуальна средняя длина — до лопаток или чуть ниже.
— Если же вы обладательница длинных волос, то тут главная задача — сделать свой ежедневный образ легким, без утяжеления. Например, без объемных локонов, которые лежат один к одному, — рассказывает стилист и визажист Мария Богачева и напоминает женщинам то, что накрученные локоны следует разбирать или проходить по ним расческой с крупным гребнем. По мнению эксперта, укладка должна быть легкой и воздушной, чересчур залаченные волосы смотрятся, будто вы надели на голову каску. Профилированные волосы — жуткий антитренд, в моде густой прямой срез.
Не советуем наращивать волосы. Наращивание, которое выглядит прилично, стоит очень дорого, к тому же найти хорошего мастера весьма непросто. В результате женщины щеголяют с чем-то жутким на голове, похожим на леску, а к концу носки — на мочалку. Не надо так. Отметим, что важно не путать загущение волос с откровенно выглядывающими длинными куцыми прядями из-под вашего отросшего каре, этакая Барби: мода на такую красоту просуществовала недолго и умерла в
Одежда
Частое явление — с возрастом женщина перестает следить за тем, во что она одета, отмахиваясь: мода — это для молодых. Вместо красивой актуального кроя одежды в гардеробе появляются бесформенные вещи, купленные, чтобы было что надеть и прикрыть лишние килограммы. Градус стиля неумолимо падает вниз, и красивая женщина превращается в тетку.
Первая ошибка — несоблюдение пропорций. Прячась в балахоны, женщины оказывают себе медвежью услугу: объемные вещи визуально прибавляют лишние килограммы. Существует и обратная ситуация — продемонстрировать через облегающую одежду, что, несмотря на возраст, фигура еще ничего. Обтягивая мягкие части тела, вы акцентируете на них внимание, создается иллюзия, что вещь вам мала.
Вторая ошибка — переход на темную сторону: всё меньше цветной одежды, всё больше черного (он подчеркивает морщины, особенно если черная вещь находится в портретной зоне). Кроме того, пышных женщин черный полнит — вы будете смотреться как большое темное пятно, не советуем.
— Как узнать свои оттенки? Поиграйте с вещами своего гардероба. Поставьте зеркало лицом к окну, возьмите 5–6 блузок из вашего гардероба и прикладывайте к себе, смотрите, как меняется оттенок вашей кожи, как подтягивается или, наоборот, обвисает овал лица, как разглаживаются или, наоборот, добавляются морщины. Таким способом вы легко найдете свою тональность, — подсказывает стилист Яна Арутюнова.
Советуем оказаться от слишком ярких абстрактных принтов (ошибка номер три) — их нужно уметь носить, и даже модницам 80 уровня порой это не под силу. Чтобы образ заиграл, недостаточно одного платья цвета «леопард» — в дополнение нужны правильно подобранные аксессуары, обувь, макияж и прическа. В противном случае вы потеряетесь за яркой тканью и рискуете выглядеть нелепо: в юности такая ошибка не бросается в глаза, а в зрелом возрасте выдает отсутствие вкуса. Еще одна боль — яркая кофточка, тот самый красочный принт на синтетических блузах, которые продаются в торговых рядах на рынках. Подобная вещь накинет ее обладательнице лет пять, а то и десять.
СЮЖЕТ
Привязанность к старым вещам также отражается на вашем внешнем виде. Мы понимаем, как сложно расстаться с дорогим сердцу платьем, но нужно собрать волю в кулак и убрать его из гардероба. Пусть у вас будет чемодан с памятными вещами, но не стоит носить то, что вы покупали 20 лет назад — мода меняется довольно быстро. И даже если вещь считается вне времени и моды, ее крой может устареть — следите за этим. К примеру, белая рубашка считается классикой — всё верно, но крой белой рубашки изменился. Короткие модели в облипку заменили на варианты свободного прямого кроя. Если вы уже несколько лет не меняли сумку, советуем это сделать — она существенно повышает или понижает градус стиля. Украшения из золота, купленные десять лет назад, на время уберите — они сегодня не в приоритете. Рыхлые и с эффектом помятости ткани визуально усиливают возрастные изменения. Конечно же, ткани с гладкой и более плотной фактурой не сделают нас моложе, но сгладят неровности.
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