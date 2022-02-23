«Дети, вашей маме снова 16»: психологи объяснили, почему на самом деле женщины скрывают свой возраст

Юлия Дунаева дала 3 совета, исходя из трех главных мотиваций женской игры с возрастом.



— Давайте представим, что у нас есть три женщины, которые скрывают свой возраст. Гейша, олицетворяющая программу быть притягательной ради мужских желаний. Колдунья, укравшая Рапунцель, — матушка Готель, которая реализует программу неприятия старения. И Снежная Королева, озабоченная проблемами вечности. Что я им посоветую?



Гейши настолько одарены художественно и творчески, что мне искренне жаль, что они растрачивают свои таланты и время жизни на то, чтобы бесконечно совершенствовать свое тело и пытаться захватить в свои сети мужчин ради их сомнительного покровительства. Поэтому совет для них — реализуйте себя в творчестве. Вы можете добиться гораздо больше, если перестанете быть просто приложением к мужчине, исполняющему ваши капризы.

Матушке Готель хочется сказать довольно жесткие слова: старение и смерть неизбежны. Будет лучше, если к ним подготовиться и плавно принять свои изменения, переключив внимание со своего отражения в зеркале на красоту божественного замысла и заботу о других людях, бездомных животных, на выращивание цветов и осмысление жизни.



Снежной Королеве посоветую зажечь очаг, печь пироги, приглашать гостей в свои хоромы и, возможно, в один прекрасный день в ее дворец забредет какой-нибудь странник на белом коне, увидит ее расслабленную и красивую за обыкновенными женскими хлопотами и больше никогда не покинет этот милый, милый дом.

Наталья Маклакова напомнила, что любовь к себе, к жизни, к людям вокруг способна творить чудеса и сделать человека молодым и счастливым.



— Больше всего нас привлекают люди счастливые и уверенные в себе, а не определенной внешности. И это главное, о чем нужно помнить. Посмотрите по сторонам. Есть множество людей, которые добились успехов в жизни, построили счастливые семьи, хотя имеют особенности внешности. Если вы переживаете, что стареет тело — это хороший повод заниматься своим здоровьем, оздоровительной гимнастикой, здоровым питанием, ухаживать за кожей лица, ходить на массаж. Также важно понять, что старение неизбежно и каждый возраст красив по-своему. В природе не может быть ошибок. Нашему обществу нужны зрелые, мудрые женщины, которые смогут передавать знания будущим поколениям.



Татьяна Власова советует тем, кто пока не может смириться со своим возрастом, перестать наконец отрицать реальность:



— Вам именно столько лет, сколько написано в вашем паспорте. Это цифра, это дата, и она ваша. Просто поверьте, что гораздо выгоднее принять эту цифру, чем тратить энергию на то, чтобы ее оспаривать. Начните осознавать свои сильные стороны, свой жизненный опыт. Четко знайте свои плюсы и в любой ситуации опирайтесь на них. Можете сесть и выписать их на бумагу, чтобы понимать, что дает вам ваш возраст. Неважно, сколько вам сейчас десятков лет.



У вас есть будущее, на которое вы можете повлиять, и есть набор ресурсов, которые вам помогут идти к желаемому.

