«Дети, вашей маме снова 16»: психологи объяснили, почему на самом деле женщины скрывают свой возраст

У каждого в окружении найдется немало женщин, которые тщательно скрывают этот раздел своей биографии, отшучиваясь, что им который год всё 27. Другие же намеренно занижают возраст, скидывая года в зависимости от обстоятельств.
Причин для уменьшения возраста у женщин может быть немало, рассказывает «Доктор Питер». Психолог Юлия Дунаева рассказала о трех глубинных мотивах такого женского поведения.
Эффект ребра
Этот эффект связан с тысячелетней традицией рассматривать женщину как объект для удовлетворения мужских желаний. Это значит, что ценность женщины как человека и равноправного партнера в общении с мужчиной отходит на задний план по сравнению с тем, насколько она привлекательна физически.
А при чем тут «эффект ребра»? А это отсылка к библейской истории создания женщины — Бог создал ее из мужского тела. Как прочитывают это миллионы людей? Женщина — просто неотъемлемая часть мужчины, не имеющая самостоятельного значения, не существующая без мужского начала. Этим же объясняется и то, почему юные девушки начинают прибавлять себе года, впервые осознавая, что у женственности есть огромная власть над мужчиной, и путем ее использования можно быстрее и эффективнее добиться многих целей.
Этот тип женщин я условно назову Гейша.
Эффект ореола
Некоторые женщины панически боятся утратить ореол своей привлекательности в связи с неприятием самого процесса старения и своего существования в определенном возрасте. Примером такой женщины может служить Матушка Готель — колдунья, укравшая Рапунцель.
Эффект ареала
В этом случае женщиной движет биологическая программа — ей надо найти партнера, чтобы родить ребенка, тем самым удовлетворив один из основных инстинктов. Если эту программу женщина реализовать никак не может, она чувствует неудовлетворенность личной жизнью. Тогда она снижает свой возраст, чтобы расширить ареал возможного поиска партнера.
Этих женщин я назову Снежная Королева.
Страх быть собой
По словам Юлии Дунаевой, склонность скрывать свой возраст по большому счету может говорить о человеке только одно: он одержим страхом быть собой, причем зачастую неосознанным.
— В поверхностном самоотчете такого «лжеца» — желание получать удовольствие от восхищенного внимания окружающих. Получать огромными дозами, никогда не чувствуя чувства «сытости» от его употребления. Это связано с существованием так называемой дыры в личности, пустоты. Эта пустота порождена тем, что «заботливые родители» такого человека очень редко говорили ребенку, как они его любят просто за то, что он есть. Их любовь была похожей на трофей, который ребенку нужно было добыть путем неимоверных усилий и многократного отказа от собственных желаний и искренних чувств. Ребенку всегда нужно было быть не тем, кем он является. И он за всю свою жизнь так и не понял, что такое настоящее принятие, — объясняет психолог.
Специалист считает, что у привычки скрывать свой возраст нет бонусов — ложь в отношениях с людьми очень редко может быть оправдана с психологической точки зрения.
— Цель психологов — научить людей быть собой и принимать реальность без розовых очков. Из этой позиции следуют и минусы укрывательства своего возраста. Делая это, женщина обманывает, прежде всего, себя — она ведь не становится с годами ни моложе, не привлекательней.
Вспомним, как эта тема отражается в культурных кодах и сказках. Если женщина находит источник вечной молодости, как, например, в истории о Рапунцель, это связано со злодейством, с тем, что она отбирает эту молодость у другой персоны. В конце концов этот обман разоблачается, а злодейство оказывается наказано ужасной, мгновенной трансформацией, когда привлекательная красотка в одночасье оборачивается уродливой старухой.
Естественное, плавное старение с принятием того, что женственность трансформируется из внешнего сияния красоты во внутренний свет мудрости и опыта — это тот идеал, который можно было бы нарисовать яркими красками и сделать его культурным образцом. Но этому, к сожалению, мешает хищная индустрия красоты, которая во многом способствует тому, чтобы женщина соблазнялась идеалом сохранения молодости любой ценой, — говорит наш эксперт.
Стоит ли скрывать возраст от мужчины
По мнению психолога и бизнес-тренера Татьяны Власовой, делать этого не стоит: когда скрывать нечего, легче жить.
— Какой в этом смысл? Если это поверхностные отношения, возможно. Но если вы хотите глубоких отношений, эмоциональной близости с партнером, зачем это вранье? По сути, неприятие своего возраста — это неприятие себя, своего жизненного опыта и своей жизни. Если вы скрываете свой возраст от мужчины, что вы тогда скрываете на самом деле от себя? Себя саму? Свою жизнь? С этим точно нужно работать. К тому же, это создает дополнительное внутреннее напряжение и стресс. Когда вы намного старше своего партнера, у вас не только разные вкусы, вы выросли в разное время, у вас разная речь и разные фразеологизмы. Если вы скрываете возраст, всё это приведет к еще большему непониманию друг друга, — считает Татьяна Власова.
Семейный психолог Наталья Маклакова видит в желании постоянно скрывать свой возраст риск развития серьезных проблем со здоровьем.
— Рано или поздно мужчина всё равно узнает. Правдивость — ценное качество для любого человека. Важно принять свой возраст, себя такую, какая есть. Потому что неприятие себя может вести к различным психосоматическим нарушениям, болезням. Среди них робость, стеснительность, депрессия, близорукость, лишний вес, булимия и множество других. Но я не отрицаю, что есть случаи, когда сокрытие реального возраста оправданно — ситуации в жизни бывают разные, — добавляет Наталья Маклакова.
Курс меняется
Психолог Нади Исайкина считает, что в последнее время привычка скрывать возраст выходит у женщин из моды.
— Сегодня успехом у женщин пользуется демонстрация своей внешности, фигуры в сочетании с возрастом 40+. Обладание прекрасными формами, подтянутым лицом и телом считается достижением и, чем старше женщина, тем большей ценностью она в таком случае обладает. Финансовые достижения и карьерные успехи заметно молодеют и тоже напрямую соотносятся с возрастом — чем он меньше, тем круче воспринимается успех. Определить возраст по внешнему виду становится практически невозможно. Пластическая хирургия, косметология и фармацевтика существенно облегчили женщинам уход за собой. Как следствие, скрывать возраст становится атавизмом, — говорит психолог.
Как перестать стесняться своего возраста: советы психологов
Юлия Дунаева дала 3 совета, исходя из трех главных мотиваций женской игры с возрастом.
— Давайте представим, что у нас есть три женщины, которые скрывают свой возраст. Гейша, олицетворяющая программу быть притягательной ради мужских желаний. Колдунья, укравшая Рапунцель, — матушка Готель, которая реализует программу неприятия старения. И Снежная Королева, озабоченная проблемами вечности. Что я им посоветую?
Гейши настолько одарены художественно и творчески, что мне искренне жаль, что они растрачивают свои таланты и время жизни на то, чтобы бесконечно совершенствовать свое тело и пытаться захватить в свои сети мужчин ради их сомнительного покровительства. Поэтому совет для них — реализуйте себя в творчестве. Вы можете добиться гораздо больше, если перестанете быть просто приложением к мужчине, исполняющему ваши капризы.
Матушке Готель хочется сказать довольно жесткие слова: старение и смерть неизбежны. Будет лучше, если к ним подготовиться и плавно принять свои изменения, переключив внимание со своего отражения в зеркале на красоту божественного замысла и заботу о других людях, бездомных животных, на выращивание цветов и осмысление жизни.
Снежной Королеве посоветую зажечь очаг, печь пироги, приглашать гостей в свои хоромы и, возможно, в один прекрасный день в ее дворец забредет какой-нибудь странник на белом коне, увидит ее расслабленную и красивую за обыкновенными женскими хлопотами и больше никогда не покинет этот милый, милый дом.
Наталья Маклакова напомнила, что любовь к себе, к жизни, к людям вокруг способна творить чудеса и сделать человека молодым и счастливым.
— Больше всего нас привлекают люди счастливые и уверенные в себе, а не определенной внешности. И это главное, о чем нужно помнить. Посмотрите по сторонам. Есть множество людей, которые добились успехов в жизни, построили счастливые семьи, хотя имеют особенности внешности. Если вы переживаете, что стареет тело — это хороший повод заниматься своим здоровьем, оздоровительной гимнастикой, здоровым питанием, ухаживать за кожей лица, ходить на массаж. Также важно понять, что старение неизбежно и каждый возраст красив по-своему. В природе не может быть ошибок. Нашему обществу нужны зрелые, мудрые женщины, которые смогут передавать знания будущим поколениям.
Татьяна Власова советует тем, кто пока не может смириться со своим возрастом, перестать наконец отрицать реальность:
— Вам именно столько лет, сколько написано в вашем паспорте. Это цифра, это дата, и она ваша. Просто поверьте, что гораздо выгоднее принять эту цифру, чем тратить энергию на то, чтобы ее оспаривать. Начните осознавать свои сильные стороны, свой жизненный опыт. Четко знайте свои плюсы и в любой ситуации опирайтесь на них. Можете сесть и выписать их на бумагу, чтобы понимать, что дает вам ваш возраст. Неважно, сколько вам сейчас десятков лет.
У вас есть будущее, на которое вы можете повлиять, и есть набор ресурсов, которые вам помогут идти к желаемому.
Найдите примеры, которые вас вдохновляют. Посмотрите на известных людей вашего возраста или просто на свое окружение. Есть ли тот, чья история вам откликается? Например, человек в 60 открыл свой бизнес или поступил в институт. Или женщина, не стесняясь седины и морщин, выглядит шикарно и стала фотомоделью именно в этом возрасте. Вдохновляйтесь, набирайтесь силы и позитива от таких историй. Напоминайте себе почаще, что ваш опыт, мудрость — это ваш ресурс, ваша сила. И они не имеют срока годности.