Три сибирячки прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс офис» — публикуем 6 фото красавиц

Три девушки из Новосибирска прошли в полуфинал 11-го сезона международного конкурса красоты «Мисс офис — 2020», в котором участвуют конкурсантки со всего мира. Состязаться за этот титул собрались девушки из России, Китая, Казахстана, Америки, Швеции, Финляндии и других стран.



В финал конкурса пройдут тридцать девушек, а победительница получит 2 миллиона рублей. Голосование за лучших претенденток на победу начнётся уже завтра, 25 сентября, на сайте конкурса. Оно продлится до 15 октября.

Желающие должны проголосовать за трёх конкурсанток сразу, чтобы голоса учли. При этом, по правилам, голосовать можно хоть каждый день.