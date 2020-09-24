Три сибирячки прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс офис» — публикуем 6 фото красавиц

Три девушки из Новосибирска прошли в полуфинал 11-го сезона международного конкурса красоты «Мисс офис — 2020», в котором участвуют конкурсантки со всего мира. Состязаться за этот титул собрались девушки из России, Китая, Казахстана, Америки, Швеции, Финляндии и других стран.
В финал конкурса пройдут тридцать девушек, а победительница получит 2 миллиона рублей. Голосование за лучших претенденток на победу начнётся уже завтра, 25 сентября, на сайте конкурса. Оно продлится до 15 октября.
Желающие должны проголосовать за трёх конкурсанток сразу, чтобы голоса учли. При этом, по правилам, голосовать можно хоть каждый день.
А вот те участницы конкурса, которые представляют Новосибирск.
Екатерина Микушина, 26 лет. Работает менеджером отдела продаж в ООО «Е1». Вот, что девушка рассказывает о себе:
— Никогда не отказываюсь от того, что заставляет улыбаться. В работу вкладываю душу, пою от сердца, творю с любовью!
Дарья Шестопалова, 28 лет. Координатор отдела мерчендайзинга в ООО «Негоция». Девушка признается, что если ставит цель, то обязательно добивается своего.
Анна Локтионова, 26 лет. Главный специалист по подбору персонала в ПАО Банк «ФК Открытие».
— Уверенно достигаю поставленных целей, не забывая о человеческих качествах. Иду по жизни с улыбкой и верю, что нет ничего невозможного! — делится Анна.
В августе журнал MAXIM выбрал самую горячую красотку года. В десятку самых красивых и сексуальных девушек по версии читателей журнала вошла и сибирячка.