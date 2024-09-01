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Спорт Новосибирец завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже

Новосибирец завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже

Он вошел в тройку сильнейших на дистанции 5 тысяч метров среди лиц с нарушением зрения

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7 комментариев

На счету сборной России стало десять медалей

Новосибирский спортсмен Антон Кулятин завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Член его команды Александр Костин забрал серебро.

Атлет показал выдающийся результат в соревнованиях по бегу на 5 тысяч метров среди спортсменов с нарушением зрения. Результат Костина — 15 минут 52,36 секунды. Кулятин изначально финишировал четвертым с результатом 15 минут 55,23 секунды, однако он получил третье место после дисквалификации австралийца Джареда Клиффорда.

На счету сборной России стало десять медалей: одна золотая, четыре серебряные и пять бронзовых.

Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.

Ранее в Новосибирске прошли соревнования по спортивной гимнастике.

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Комментарии
7
Mr. President
1 сентября 2024, 12:54
ггг))) ща кремлета вылезет)))
Гость
1 сентября 2024, 12:26
там тоже "мужики" с женщинами боксируют?
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