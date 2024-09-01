Новосибирец завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже

Новосибирский спортсмен Антон Кулятин завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Член его команды Александр Костин забрал серебро.
Атлет показал выдающийся результат в соревнованиях по бегу на 5 тысяч метров среди спортсменов с нарушением зрения. Результат Костина — 15 минут 52,36 секунды. Кулятин изначально финишировал четвертым с результатом 15 минут 55,23 секунды, однако он получил третье место после дисквалификации австралийца Джареда Клиффорда.
На счету сборной России стало десять медалей: одна золотая, четыре серебряные и пять бронзовых.
Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.
Ранее в Новосибирске прошли соревнования по спортивной гимнастике.