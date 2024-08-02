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Спорт Кувырки в воздухе, шпагаты и стойки на руках: соревнования по спортивной гимнастике прошли в Новосибирске – фоторепортаж

Кувырки в воздухе, шпагаты и стойки на руках: соревнования по спортивной гимнастике прошли в Новосибирске – фоторепортаж

Мероприятие прошло в спортивном центре «Евгения Подгорного»

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Для спортсменов - это важнейшие национальные соревнования, которые проходят в середине гимнастического сезона

В Новосибирске в спортивном центре «Евгения Подгорного» прошли соревнования в личном многоборье на FONBET кубок России по спортивной гимнастике. Десятки сильнейших спортсменов показали свои умения. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил соревнования, в его объектив попали самые яркие моменты спортивной борьбы.

В Новосибирске разыграют 12 комплектов медалей в различных дисциплинах
Соревнования длятся 5 дней
Только представьте, сколько времени надо потратить, чтобы выполнять сложнейшие элементы на перекладине
Спортсмены буквально делают кувырки в воздухе
Упражнения на коне одно из дисциплин в многоборье
Не только сила, но и координация важна для спортсменов
В соревнованиях участвуют спортсмены со всей страны
Спортсмены на пределе возможностей готовые бороться за Кубок страны
Соревнования продлятся до 4 августа

Ранее заслуженный тренер России Ирина Винер рассказала, с кем теперь будут соревноваться российские спортсмены.

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Спортивная гимнастика Новосибирск Спортсмены Соревнование
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