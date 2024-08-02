Спорт Кувырки в воздухе, шпагаты и стойки на руках: соревнования по спортивной гимнастике прошли в Новосибирске – фоторепортаж
Кувырки в воздухе, шпагаты и стойки на руках: соревнования по спортивной гимнастике прошли в Новосибирске – фоторепортаж
Мероприятие прошло в спортивном центре «Евгения Подгорного»
172
В Новосибирске в спортивном центре «Евгения Подгорного» прошли соревнования в личном многоборье на FONBET кубок России по спортивной гимнастике. Десятки сильнейших спортсменов показали свои умения. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил соревнования, в его объектив попали самые яркие моменты спортивной борьбы.