«Это уже Содом и Гоморра»: Ирина Винер — об Олимпиаде без нас, о воспитании чемпионов и спорте в России

Ирина Винер, заслуженный тренер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, дала большое интервью МСК1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Летние 33-е Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже уже в августе. До соревнований в этом году допустили только 15 россиян — трех велогонщиков, одну батутистку, семь теннисистов, трех каноистов и одного пловца.

Об Олимпиаде, о том, что сейчас происходит в российском спорте, и секретах воспитания олимпийских чемпионов поговорили с живой легендой и самым титулованным тренером страны Ириной Винер в эксклюзивном интервью YouTube-каналу «Москва — Россия?».

Источник: MSK1.RU

— Нет, мы альтернатив [Олимпийским играм] никаких не делаем. Олимпийское движение, пусть оно будет с гендерами. Пусть оно будет без Пьера Кубертена, где был его девиз «выше, быстрее, сильнее». Сейчас же этого девиза нет.

Нет России, например, в нашем виде спорта. Нет России в биатлоне. Ну какой это выше, быстрее, сильнее? Ирина Винер, заслуженный тренер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики

— Сейчас на площади около Эйфелевой башни будут вручать золотые медали вместо наших спортсменов кому-то другому. Ну какое унижение? Я не знаю. Наверное, каждый должен выбирать. У каждого свой выбор в жизни есть.

Я говорю про это спокойно, потому что уже смирилась с тем, что мы будем делать клубы, с тем, что мы будем с дружественными странами соревноваться. Вот сейчас у нас соревнования в Казани. Потом будут соревнования в Хабаровске. На Дальнем Востоке, на Кавказе у нас часто бывают соревнования. В Сочи, в Краснодаре, в Крыму у нас прекрасная художественная гимнастика.

И потом наш президент, которого я невероятно уважаю и, можно сказать, люблю, сказал: «Зачем нам мир, если там нет России?» Зачем нам Олимпиада, если там нет России?

Если трансгендер несет флаг, то есть не флаг, а факел Олимпиады, — это уже Содом и Гоморра. А там Мертвое море, где ничего не растет Ирина Винер, заслуженный тренер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики

Еще больше интересного в полной версии интервью на нашем YouTube-канале «Москва — Россия?».

