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Спорт «Будем ставить вопрос ребром»: гендир ХК «Сибирь» отшутился о продаже пива на новом ЛДС

«Будем ставить вопрос ребром»: гендир ХК «Сибирь» отшутился о продаже пива на новом ЛДС

Болельщики также замечают, что еда стала не такой вкусной, как раньше

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Крутохвостов вступил в должность пару месяцев назад

Болельщик ХК «Сибирь» пожаловался на невкусную еду на новом ЛДС и спросил добавят ли пиво в ассортимент. Новый генеральный директор клуба отшутился во время пресс-конференции.

Еда на новом ЛДС, по словам болельщика, невкусная, ассортимент скудный, поэтому он попросил увеличить количество товаров. В том числе, он спросил о добавлении алкогольную продукцию, например, пива.

— Если это [алкоголь] поможет нам войти в плей-офф и бороться за медали, безусловно этот вопрос будем ставить ребром и решим его, — отшутился новый генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов. — Сегодня в «Арене» свой оператор питания, клуб в этом отношении в гостях. Это одна из проблемных точек — очереди в фойе и скудное питание. Мы это знаем, работаем.

28 марта ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. Игрой клуба остался недоволен губернатор Андрей Травников, он объяснил, что проблемы кроются в команде и игроках.

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Сибирь ХК Сибирь ЛДС Хоккей Алкоголь Еда
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