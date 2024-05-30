«Будем ставить вопрос ребром»: гендир ХК «Сибирь» отшутился о продаже пива на новом ЛДС

Крутохвостов вступил в должность пару месяцев назад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Болельщик ХК «Сибирь» пожаловался на невкусную еду на новом ЛДС и спросил добавят ли пиво в ассортимент. Новый генеральный директор клуба отшутился во время пресс-конференции.



Еда на новом ЛДС, по словам болельщика, невкусная, ассортимент скудный, поэтому он попросил увеличить количество товаров. В том числе, он спросил о добавлении алкогольную продукцию, например, пива.

— Если это [алкоголь] поможет нам войти в плей-офф и бороться за медали, безусловно этот вопрос будем ставить ребром и решим его, — отшутился новый генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов. — Сегодня в «Арене» свой оператор питания, клуб в этом отношении в гостях. Это одна из проблемных точек — очереди в фойе и скудное питание. Мы это знаем, работаем.

28 марта ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. Игрой клуба остался недоволен губернатор Андрей Травников, он объяснил, что проблемы кроются в команде и игроках.