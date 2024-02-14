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«Я долго находился в разобранном виде». Роман Костомаров — о новой жизни в протезах и планах на будущее

Фигурист пообещал, что мы его еще увидим на льду

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В технопарке «Сколково» состоялась дискуссия на тему «Новые разумные технологии реабилитации: возможность и перспективы», в которой принял участие олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Корреспондент MSK1.RU побывала в инновационном центре и пообщалась со спортсменом.

«В больнице я сказал — домой не на ногах не вернусь»

— Я долго находился в разобранном виде и был в отключенном состоянии. Не мог что-либо делать — ни морально, не физически. Всем занималась моя любимая жена Оксана. Я ведь лишился не только ног, но и рук. Поэтому возможности владеть какой-либо информацией я был лишен абсолютно, — сказал Роман Костомаров. — Но как бы не было тяжело, надо было всё принять, смириться и искать какие-то пути, чтобы идти дальше, чтобы всё это не закончилось в палате. Я счастливый человек, что со мной рядом находилась жена.

По словам Романа, каждый человек, который столкнулся с подобной проблемой, как у него, должен как можно быстрее постараться вернуться к более-менее нормальной жизни, насколько это будет возможно.

— Хорошо, что есть технологии и в интернете можно найти необходимую информацию. Но, прежде всего, важно поверить в себя, найти в себе силы и не сдаваться, идти вперед даже в протезах, — заявил Костомаров. — Если ты не захочешь этого делать, если будешь лениться, ничего не получится. Я в больнице сразу сказал — домой не на ногах не вернусь.

Конечно, меня утешали врачи, что сейчас протезисты делают хорошие протезы и я буду ходить. Надо было только начать реабилитироваться, заниматься, потому что у меня атрофировалось абсолютно всё.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Елизавета Фатеева / MSK1.RU

«Не успевал прийти в себя»

Чтобы вернуться к нормальной жизни и надеть протезы, Роман Костомаров прошел колоссальный путь. Ведь надо было вновь обрести мышечную массу и дождаться, чтобы сформировались культи.

— Изначально я был далек от всего, потому что каждую неделю или каждые две недели происходила какая-то очередная операция. Я не успевал прийти в себя и вообще понимать, что происходит.

Эти операции продолжались на протяжении трех, четырех месяцев, вспоминает Роман.

— Последние два месяца, когда это всё закончилось, я понимал, что произошло и что теперь нужно делать для того, чтобы дальше столкнуться уже с протезированием и работой. Всё это было очень тяжело принять и трудно начать. Но благодаря опять же поддержке семьи я приступил.

Роман рассказал, что, с одной стороны, спортсмену легче преодолеть те или иные трудности, но с другой — непросто психологически.

— Когда ты на вершине преодолеваешь какие-то сложности на протяжении всей своей карьеры, а потом сталкиваешься с такой проблемой — не понимаешь, как двигаться дальше. Думаешь, что твоя счастливая жизнь закончена, — вспоминает Роман. — Поэтому, если есть возможность, ей нужно пользоваться. Я видел девчонок с такими же проблемами. Подумал, если уж они с этим справляются и могут идти дальше — надевают красивые юбки и выглядит прекрасно, то почему мы, пацаны и мужики, не можем... Нельзя сдаваться ни в коем случае. Всё в нашей голове — в наших руках и ногах.

«Чувствую себя, будто ничего не произошло»

11 февраля Роман Костомаров отметил 47-летие. Мы уже рассказывали, какими словами спортсмена поздравили друзья и коллеги.

— Ну как можно отпраздновать 47-летие? Конечно же, прекрасно! Жена, как всегда, сделала мне сюрприз, — рассказал Роман. — Оксана привезла одного друга из Америки, другого — из Азербайджана. Я, конечно, был очень рад их видеть, потому что последний раз видел их до того, как это всё со мной произошло.

Спортсмен уточнил, что сейчас уже занимается фигурным катанием, но пока только по праздникам. Большим теннисом ему заниматься тоже тяжеловато.

— В основном у меня фитнес — кручу велосипед, хожу по дорожке. Еще могу плавать. Медленно, но плаваю, — рассказал он. — В общем, я стараюсь быть ближе к тем людям и той атмосфере, в которой всегда был. Чувствую себя сейчас, будто со мной ничего не произошло.

Но наступает новый день, который несет какие-то новые преодоления и новые удовольствия — эмоции детей, жены, родителей — их любовь. Я живу сегодняшним днем.

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Напомним, Романа Костомарова госпитализировали в начале 2023 года после череды новогодних выступлений. Спортсмен перенес два инсульта и менингит. Олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, руку и пальцы рук. После этих операций состояние спортсмена ухудшилось: по данным источников, Роман не мог самостоятельно дышать, у него перестал видеть один глаз.

В начале июля Костомарова выписали из больницы, и спортсмен сразу же приступил к реабилитации, чтобы вернуться на лед. Впервые он вышел на тренировочный лед 11 декабря. А спустя всего неделю фигурист выступил в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха, которое прошло на «ВТБ Арене» в Москве. Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили номер программы «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх — 2006 в Турине.

Все новости о фигуристе и его возвращении на лед мы собираем в этом сюжете.

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