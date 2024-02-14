«Я долго находился в разобранном виде». Роман Костомаров — о новой жизни в протезах и планах на будущее

В технопарке «Сколково» состоялась дискуссия на тему «Новые разумные технологии реабилитации: возможность и перспективы», в которой принял участие олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Корреспондент MSK1.RU побывала в инновационном центре и пообщалась со спортсменом.
«В больнице я сказал — домой не на ногах не вернусь»
— Я долго находился в разобранном виде и был в отключенном состоянии. Не мог что-либо делать — ни морально, не физически. Всем занималась моя любимая жена Оксана. Я ведь лишился не только ног, но и рук. Поэтому возможности владеть какой-либо информацией я был лишен абсолютно, — сказал Роман Костомаров. — Но как бы не было тяжело, надо было всё принять, смириться и искать какие-то пути, чтобы идти дальше, чтобы всё это не закончилось в палате. Я счастливый человек, что со мной рядом находилась жена.
По словам Романа, каждый человек, который столкнулся с подобной проблемой, как у него, должен как можно быстрее постараться вернуться к более-менее нормальной жизни, насколько это будет возможно.
— Хорошо, что есть технологии и в интернете можно найти необходимую информацию. Но, прежде всего, важно поверить в себя, найти в себе силы и не сдаваться, идти вперед даже в протезах, — заявил Костомаров. — Если ты не захочешь этого делать, если будешь лениться, ничего не получится. Я в больнице сразу сказал — домой не на ногах не вернусь.
Конечно, меня утешали врачи, что сейчас протезисты делают хорошие протезы и я буду ходить. Надо было только начать реабилитироваться, заниматься, потому что у меня атрофировалось абсолютно всё.
«Не успевал прийти в себя»
Чтобы вернуться к нормальной жизни и надеть протезы, Роман Костомаров прошел колоссальный путь. Ведь надо было вновь обрести мышечную массу и дождаться, чтобы сформировались культи.
— Изначально я был далек от всего, потому что каждую неделю или каждые две недели происходила какая-то очередная операция. Я не успевал прийти в себя и вообще понимать, что происходит.
Эти операции продолжались на протяжении трех, четырех месяцев, вспоминает Роман.
— Последние два месяца, когда это всё закончилось, я понимал, что произошло и что теперь нужно делать для того, чтобы дальше столкнуться уже с протезированием и работой. Всё это было очень тяжело принять и трудно начать. Но благодаря опять же поддержке семьи я приступил.
Роман рассказал, что, с одной стороны, спортсмену легче преодолеть те или иные трудности, но с другой — непросто психологически.
— Когда ты на вершине преодолеваешь какие-то сложности на протяжении всей своей карьеры, а потом сталкиваешься с такой проблемой — не понимаешь, как двигаться дальше. Думаешь, что твоя счастливая жизнь закончена, — вспоминает Роман. — Поэтому, если есть возможность, ей нужно пользоваться. Я видел девчонок с такими же проблемами. Подумал, если уж они с этим справляются и могут идти дальше — надевают красивые юбки и выглядит прекрасно, то почему мы, пацаны и мужики, не можем... Нельзя сдаваться ни в коем случае. Всё в нашей голове — в наших руках и ногах.
«Чувствую себя, будто ничего не произошло»
11 февраля Роман Костомаров отметил
— Ну как можно отпраздновать
Спортсмен уточнил, что сейчас уже занимается фигурным катанием, но пока только по праздникам. Большим теннисом ему заниматься тоже тяжеловато.
— В основном у меня фитнес — кручу велосипед, хожу по дорожке. Еще могу плавать. Медленно, но плаваю, — рассказал он. — В общем, я стараюсь быть ближе к тем людям и той атмосфере, в которой всегда был. Чувствую себя сейчас, будто со мной ничего не произошло.
Но наступает новый день, который несет какие-то новые преодоления и новые удовольствия — эмоции детей, жены, родителей — их любовь. Я живу сегодняшним днем.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали в начале 2023 года после череды новогодних выступлений. Спортсмен перенес два инсульта и менингит. Олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, руку и пальцы рук. После этих операций состояние спортсмена ухудшилось: по данным источников, Роман не мог самостоятельно дышать, у него перестал видеть один глаз.
В начале июля Костомарова выписали из больницы, и спортсмен сразу же приступил к реабилитации, чтобы вернуться на лед. Впервые он вышел на тренировочный лед 11 декабря. А спустя всего неделю фигурист выступил в шоу, посвященном
Все новости о фигуристе и его возвращении на лед мы собираем в этом сюжете.