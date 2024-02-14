«Я долго находился в разобранном виде». Роман Костомаров — о новой жизни в протезах и планах на будущее

По словам Романа, каждый человек, который столкнулся с подобной проблемой, как у него, должен как можно быстрее постараться вернуться к более-менее нормальной жизни, насколько это будет возможно.

— Хорошо, что есть технологии и в интернете можно найти необходимую информацию. Но, прежде всего, важно поверить в себя, найти в себе силы и не сдаваться, идти вперед даже в протезах, — заявил Костомаров. — Если ты не захочешь этого делать, если будешь лениться, ничего не получится. Я в больнице сразу сказал — домой не на ногах не вернусь.