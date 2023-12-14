«Съела бургер и разочаровалась»: как школьница стала самой молодой спортсменкой по бодибилдингу — взгляните на нее

Вообще Алина с детства занималась бальными танцами и даже стала кандидатом в мастера спорта. Но из-за разногласий с партнером этот спорт пришлось оставить, потому что в Архангельске оказалось сложно найти замену. На новые достижения уже в спортзале школьницу вдохновила мама.



— Выбор пал на фитнес-бикини, потому что мама сама этим горит, тоже хочет этим заниматься. С моим спортивным прошлым мне легче переключиться с бальных танцев на другие тренировки, поэтому мы вместе так решили. У всех знакомых смешанные впечатления, конечно. Были те, кто поддержал, некоторые просто не прокомментировали никак, — объясняет юная спортсменка.