«Съела бургер и разочаровалась»: как школьница стала самой молодой спортсменкой по бодибилдингу — взгляните на нее

Алина Арсентьева из Архангельской области не боится тренироваться с тяжелым весом в спортзале и может поднять штангу 80 килограмм при собственном весе 51. За четыре месяца
Вообще Алина с детства занималась бальными танцами и даже стала кандидатом в мастера спорта. Но из-за разногласий с партнером этот спорт пришлось оставить, потому что в Архангельске оказалось сложно найти замену. На новые достижения уже в спортзале школьницу вдохновила мама.
— Выбор пал на фитнес-бикини, потому что мама сама этим горит, тоже хочет этим заниматься. С моим спортивным прошлым мне легче переключиться с бальных танцев на другие тренировки, поэтому мы вместе так решили. У всех знакомых смешанные впечатления, конечно. Были те, кто поддержал, некоторые просто не прокомментировали никак, — объясняет юная спортсменка.
Чтобы подготовится к своим первым соревнованиям, Алине пришлось ежедневно работать с тяжелыми весами в зале и точно соблюдать принципы правильно питания. Школьница признаётся, что за четыре месяца пищевые привычки изменились, а бургеры теперь кажутся невкусными. Бодибилдинг требует не только выложиться на тренировках на полную, но и финансов.
Сейчас юная спортсменка учится в 11-м классе и готовится к поступлению в вуз, поэтому в этом году ЕГЭ заменит соревнования. Но чтобы не потерять форму, девушка продолжает упорно тренироваться и посещает зал три раза в неделю. И готова идти к победам на сцене спортивного конкурса красоты.