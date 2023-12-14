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«Съела бургер и разочаровалась»: как школьница стала самой молодой спортсменкой по бодибилдингу — взгляните на нее

Девушке всего 16 лет, а она уже покоряет сцену спортивного конкурса красоты

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Алина Арсентьева из Архангельской области не боится тренироваться с тяжелым весом в спортзале и может поднять штангу 80 килограмм при собственном весе 51. За четыре месяца 16-летняя девушка подготовилась к соревнованиям по бодибилдингу и выступала наравне со взрослыми спортсменками. Как изменилась ее жизнь после этих состязаний — смотрите в коротком видео чуть выше.

Вообще Алина с детства занималась бальными танцами и даже стала кандидатом в мастера спорта. Но из-за разногласий с партнером этот спорт пришлось оставить, потому что в Архангельске оказалось сложно найти замену. На новые достижения уже в спортзале школьницу вдохновила мама.

— Выбор пал на фитнес-бикини, потому что мама сама этим горит, тоже хочет этим заниматься. С моим спортивным прошлым мне легче переключиться с бальных танцев на другие тренировки, поэтому мы вместе так решили. У всех знакомых смешанные впечатления, конечно. Были те, кто поддержал, некоторые просто не прокомментировали никак, — объясняет юная спортсменка.

Чтобы подготовится к своим первым соревнованиям, Алине пришлось ежедневно работать с тяжелыми весами в зале и точно соблюдать принципы правильно питания. Школьница признаётся, что за четыре месяца пищевые привычки изменились, а бургеры теперь кажутся невкусными. Бодибилдинг требует не только выложиться на тренировках на полную, но и финансов.

Сейчас юная спортсменка учится в 11-м классе и готовится к поступлению в вуз, поэтому в этом году ЕГЭ заменит соревнования. Но чтобы не потерять форму, девушка продолжает упорно тренироваться и посещает зал три раза в неделю. И готова идти к победам на сцене спортивного конкурса красоты.

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