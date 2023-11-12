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Новосибирский учитель установил мировой рекорд: он пробежал от Дагестана до Севастополя

Сертификат о достижении вручили в Адлере

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Сибиряка наградили 11 ноября

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Учитель истории и МХК из Новосибирска Станислав Логинов получил сертификат о том, что поставил мировой рекорд: он пробежал марафон на 2100 километров. Награду вручили в Адлере 11 ноября. Об этом марафонец рассказал НГС.

— Наконец-то мой забег официально признали мировым рекордом, я до последнего переживал! Эмоции переполняют, это не сравнится с днем рождения или получением диплома об образовании! — поделился впечатлениями Станислав Логинов.

Сам забег состоялся в июне: Станислав решил пробежать ультратрейл-марафон «Армагеддон» длиной в 1200 километров, который стартовал в Дагестане. Из-за горных обвалов на дистанции забег сократили до 925 километров. Логинов финишировал одним из двадцати участников, но ему этого было недостаточно. Сибиряк решил продлить забег до родного города своей матери — Севастополя.

Перед началом забега Логинов обратился в международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD, а во время марафона фиксировал свои перемещения с помощью GPS-трекеров. С лета организация проверяла полученные данные, а когда всё подтвердилось, педагога пригласили в Адлер за сертификатом об установлении мирового рекорда.

Ранее Станислав в формате видео рассказал НГС о том, что он ночевал где придется: не только в хостелах, но и в сарайках у бабушек. Станислав также заявил, что по пути встречал волков и медведей.

В середине мая легкоатлетка из Новосибирска Анна Викулова стала победителем в женской категории московского полумарафона.

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