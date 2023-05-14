Легкоатлетка из Новосибирска стала победителем московского полумарафона — посмотрите, как бежит эта красотка

Легкоатлетка из Новосибирска Анна Викулова стало победителем в женской категории московского полумарафона. Забег по центральным набережным столицы прошел уже в девятый раз. Об этом сообщили наши коллеги портала MSK1.RU.
По данным издания, в рамках мероприятия люди участвуют в забегах на дистанции 5 и 21,1 километра, а также бегут корпоративные эстафеты. Сибиряка Анна Викулова пробежала дистанцию за 1 час 9 минут и 47 секунд и заняла первое место. Серебро взяла москвичка Светлана Симакова (01:12:41), бронзу — Дина Александрова из Курска (01:12:56).
Победителем марафона стал бегун из Перми Владимир Никитин. Он установил новый рекорд полумарафона — 1 час 2 минуты 46 секунд. Второе и третье места заняли москвичи Дмитрий Неделин (01:04:11) и Алексей Реунков (01:04:42).
Ранее в Советском районе прошел VIII Новосибирский весенний легкоатлетический полумарафон. Из-за спортивного события в городе ограничили движение транспорта и парковки.