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В Новосибирске ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического полумарафона — смотрим карту

Спортивное мероприятие пройдет 23 апреля в Советском районе

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В городе ограничат движение транспорта и парковки

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23 апреля в Советском районе города пройдет VIII Новосибирский весенний легкоатлетический полумарафон. Из-за спортивного события в городе ограничат движение транспорта и парковки.

О введении ограничений сообщает мэрия Новосибирска. Отмечается, что запрет будет действовать на время проведения мероприятия с 08:00 до 14:30 23 апреля.

Так, на время проведения спортивного события в Советском районе Новосибирска установят запрет на движение транспорта на следующих участках дорог:

  • по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга;
  • по проспекту Академика Коптюга (без прекращения движения транспортных средств по нечетной стороне на участке от здания по адресу проспект Академика Коптюга, 5 до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева);
  • по проспекту Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Николаева;
  • по ул. Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания по адресу: ул. Николаева, 12/2;
  • по ул. Инженерной на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера;
  • по ул. Академика Будкера до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.

Водители смогут объехать участки улично-дорожной сети по автомобильным дорогам общего пользования. Кроме того, с 07:00 до 14:30 23 апреля на участках ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта.

В связи с проведением полумарафона в новосибирском Академгородке изменят схему движения общественного транспорта. Ограничения коснутся автобусов и маршрутных такси.

Автобусы № 8, 38, 52, 52к в Академгородке будут двигаться по схеме проспект Строителей, проспект Академика Лаврентьева, ул. Пирогова, Университетский проспект, ул. Жемчужная, конечный остановочный пункт «Цветной проезд», маршруты № 23, 65, 72 — проспект Строителей, проспект Академика Лаврентьева, ул. Пирогова, Университетский проспект, Бердское шоссе, далее — по действующей схеме.

Автобус № 65а в период ограничений будет следовать по маршруту Бердское шоссе, Университетский проспект, ул. Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, проспект Строителей, далее — по действующей схеме.

Маршрутные такси:

  • № 15, 35, 52, 74 — проспект Строителей, проспект Академика Лаврентьева, ул. Пирогова, Университетский проспект, ул. Жемчужная, конечный остановочный пункт «Цветной проезд»;
  • № 7 — проспект Строителей, проспект Академика Лаврентьева, ул. Пирогова, Университетский проспект, Бердское шоссе, далее — по действующей схеме;
  • № 62 — ул. Российская, проспект Академика Лаврентьева, ул. Пирогова, Университетский проспект, Бердское шоссе, далее — по действующей схеме.

В сентябре в Новосибирске прошел полумарафон имени Александра Раевича. Из-за марафона в городе перекрывали улицы.

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