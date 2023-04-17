В Новосибирске ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического полумарафона — смотрим карту

О введении ограничений сообщает мэрия Новосибирска. Отмечается, что запрет будет действовать на время проведения мероприятия с 08:00 до 14:30 23 апреля .



Так, на время проведения спортивного события в Советском районе Новосибирска установят запрет на движение транспорта на следующих участках дорог:

