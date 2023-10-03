Спал в сарайках, бежал с волками: учитель из Новосибирска преодолел на ногах 2100 км — он не хотел останавливаться

Учитель истории и МХК из Новосибирска Станислав Логинов пробежал расстояние в 2100 км от Дагестана до Севастополя. Такого до него не делал никто. Он встретился с журналистом НГС и рассказал о ходе своего марафона, и о том, как в ходе него пересмотрел свои взгляды на невозможное.

