Спал в сарайках, бежал с волками: учитель из Новосибирска преодолел на ногах 2100 км — он не хотел останавливаться

Учитель истории и МХК из Новосибирска Станислав Логинов пробежал расстояние в 2100 км от Дагестана до Севастополя. Такого до него не делал никто. Он встретился с журналистом НГС и рассказал о ходе своего марафона, и о том, как в ходе него пересмотрел свои взгляды на невозможное.
— Конечно, есть какие-то пределы, но у всего невозможного на самом деле истекает время годности. Тогда что-то невозможное становится возможным, — считает Логинов.
Изначально Станислав решил пробежать ультратрейл марафон «Армагеддон» длинной в 1200 км, но из-за горных обвалов на дистанции, сам забег сократили до 925 км. Финишировав одним из двадцати участников, Логинов таким результатом не удовлетворился, решив продлить забег до родного города своей матери — Севастополя.
С момента начала марафона до его окончания прошло 46 дней, из которых непосредственно бежал Станислав 34 дня. В пути он сталкивался с дикими животными и неприятными людьми, но преодолел все препятствия. Сейчас учитель ждёт рассмотрения его заявки на регистрацию мирового рекорда — он фиксировал все этапы забега с помощью гаджетов.
В видео он рассказал о том, что ему приходилось ночевать, где придется: не только в хостелах, но и в сарайках у бабушек. Станислав также заявил, что по пути встречал волков и медведей.
В середине мая легкоатлетка из Новосибирска Анна Викулова стала победителем в женской категории московского полумарафона.