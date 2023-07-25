«Работают уже совсем другие мышцы». Спортивный врач — о реабилитации Романа Костомарова и его шансах вернуться на лед на протезах

Иными словами, необходимо дозировать нагрузки, а контролировать их должны те специалисты, которые находятся со спортсменом рядом — врач и тренер. Да и сам Роман почувствует, если вдруг будет перебор.

Ощущения не те, как были прежде

Врач отметил, что если заниматься много, то это и хорошо, потому что мышцы будут в тонусе. Роману Костомарову нужно восстанавливать свои параметры.

— Но не стоит забывать, что из-за изменений анатомии у Романа поменялась, скажем так, нагрузочная карта организма, работают уже совсем другие группы мышц, — объяснил Звонков. — Теперь ему надо менять программу и в системе вестибулярного аппарата. У Романа наверняка изменились и походка, и ориентация в пространстве.