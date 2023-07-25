«Работают уже совсем другие мышцы». Спортивный врач — о реабилитации Романа Костомарова и его шансах вернуться на лед на протезах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в социальных сетях активно делится кадрами своей реабилитации. Он делает много физических упражнений, а спортивное сообщество и болельщики восхищаются им. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отметила, что Роман Костомаров показывает чудеса духа.
Бывший врач сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, терапевт и автор книг о медицине Андрей Звонков рассказал корреспонденту MSK1.RU, может ли большое количество тренировок пагубно повлиять на организм Романа Костомарова и с какими проблемами он может столкнуться, вернувшись на лед.
— Любой спортсмен, конечно, хочет ставить рекорды, но организм в данном случае сам поставит определенные пределы, через которые просто невозможно будет перепрыгнуть, — уточнил медик. — Например, можно потерять сознание, где-то что-то заболит или еще что-нибудь случится. Организм скажет — не надо, это лишнее. Так что чересчур усердствовать не стоит.
Иными словами, необходимо дозировать нагрузки, а контролировать их должны те специалисты, которые находятся со спортсменом рядом — врач и тренер. Да и сам Роман почувствует, если вдруг будет перебор.
Ощущения не те, как были прежде
Врач отметил, что если заниматься много, то это и хорошо, потому что мышцы будут в тонусе. Роману Костомарову нужно восстанавливать свои параметры.
— Но не стоит забывать, что из-за изменений анатомии у Романа поменялась, скажем так, нагрузочная карта организма, работают уже совсем другие группы мышц, — объяснил Звонков. — Теперь ему надо менять программу и в системе вестибулярного аппарата. У Романа наверняка изменились и походка, и ориентация в пространстве.
Если раньше Роман ориентировался на рецепторы ступней, то теперь их нет, — добавил терапевт. — Отныне они находятся в голени. Сейчас приходится ориентироваться на совсем другие точки.
Андрей Звонков объяснил, что есть такое понятие, как проприорецепторы. Это такие периферические элементы сенсорных органов, которые расположены в мышцах, связках, суставах и коже. Они свидетельствуют об их работе. А мозжечок как отдел головного мозга отвечает за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.
— Это как слепой человек, который вынужден мир познавать руками. Он ослеп, и у него в организме поменялось всё. Теперь должен руками ощупывать, носом нюхать, ушами слушать, — сказал Звонков. — А Роман лишился частей тела, органов восприятия. У него с осязанием теперь большие проблемы. Нет пальцев на руках и ногах, в ступнях нет проприорецепторов.
Оптимальной была бы тренерская работа
Врач прокомментировал также возможность возвращения олимпийского чемпиона на лед в качестве фигуриста.
— Если, допустим, Роман станет прыгать, то это будет совершенно другой уровень нагрузок. В том числе на протезы, на культю и кость, которая проходит в культе, — подчеркнул Звонков. — Для меня это большая тайна, я не знаю, что будет дальше. Предположения можно строить самые разные, а как всё реализуется на самом деле — сказать сложно. Думаю, что для Романа самой оптимальной была бы тренерская работа.
Андрей Звонков также отметил, что какими бы ни были протезы, прочнее человеческой кости материала нет.
— Если кость выдерживает нагрузку прыгающего фигуриста за счет определенных особенностей, то любая железяка и пластик, в конце концов, просто рассыпятся от прыжков и от ударов, — поделился мнением Андрей Звонков. — Поэтому я бы не стал ничего загадывать заранее.
В любом случае, Роман — молодец! В социальной сети он выкладывает видео со своих тренировок, показывая свое восстановление. Тем самым мотивирует тех людей, которые оказались в подобной ситуации, — подытожил Андрей Звонков. — Костомаров является примером, демонстрирует то, что опускать руки в сложных ситуациях ни в коем случае нельзя.
Ранее мы публиковали мнение психолога о восстановлении Романа Костомарова и материал о том, как Костомаров будет проходить реабилитацию в домашних условиях после выписки из «Коммунарки».
Напомним, что спортсмена Романа Костомарова госпитализировали 10 января. Мы собрали в одном материале всё, что известно о его состоянии и болезни. Его друг Аскольд Запашный рассказал нам о психологическом состоянии олимпийского чемпиона. Врач и техник-протезист рассказали MSK1.RU о шансах Романа Костомарова вернуться после болезни в спорт. А Илье Авербуху из-за болезни фигуриста пришлось отменить ледовое шоу в Москве.