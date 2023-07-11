Как проходят хоккейные тренировки в новом ЛДС в Новосибирске? 10 фото из «Сибирь-Арены»

Спортсменов отобрали из воспитанников 2006 года рождения.

— Из нашей школы мы взяли около десяти человек 2006 года рождения. Также ушли те, кто по возрасту не может играть, и еще несколько спортсменов из 4 звена. Ребята, которые сейчас на смотре, уже играли в чемпионате России. Мы видим в них перспективы и потихоньку подключаем к команде, — добавил Лев Бердичевский.