Как проходят хоккейные тренировки в новом ЛДС в Новосибирске? 10 фото из «Сибирь-Арены»

11 июля в Новосибирске молодежная хоккейная команда «Сибирские снайперы» провела свою первую тренировку на льду новой ЛДС «Сибирь-Арены». О качестве льда и инфраструктуре арены игроки и главный тренер отзываются позитивно. Корреспонденты НГС посмотрели, как игроки молодежной команды раскатались на «первом» льду после отдыха.
На днях хоккеисты сдали необходимые тесты и прошли медосмотр. Завтра спортсмены улетают в Белоруссию — там у них пройдут основные сборы.
По словам нападающего Ивана Климовича, состояние льда в новом дворце спорта можно оценить положительно.
— Отличная арена: впечатляет своим масштабом, особенно в сравнении с прошлым ЛДС. Все сделано по-новому, в красивых цветах. Раздевалки стали лучше. Ощущается масштаб, когда смотришь наверх: столько трибун, добавили куб наконец-то. Лед отличный. Думал, что будет хуже из-за жаркой погоды, но по качеству очень хороший, — рассказал Иван Климович.
С начала сезона «Сибирские снайперы» будут играть в «Золотом» дивизионе МХЛ. Они вышли в него по результатам прошлого сезона: молодежная команда заняла 7 место среди клубов конференции «Восток». Первые девять команд автоматически попадают в «Золотой» дивизион.
Главный тренер команды Лев Бердичевский также остался удовлетворен качеством нового ЛДС «Сибирь-Арена».
— Отличная, современная арена. Я думаю, что со временем, когда тут все заработает на полную, и лед будет лучше. Сейчас радуемся: здесь большие комфортные раздевалки, отличная столовая, — рассказал Лев Бердичевский.
Спортсменов отобрали из воспитанников 2006 года рождения.
— Из нашей школы мы взяли около десяти человек 2006 года рождения. Также ушли те, кто по возрасту не может играть, и еще несколько спортсменов из 4 звена. Ребята, которые сейчас на смотре, уже играли в чемпионате России. Мы видим в них перспективы и потихоньку подключаем к команде, — добавил Лев Бердичевский.
— Я думаю, сейчас сюда поедут с удовольствием: новая арена, созданы все условия для гостей. Мы ждем болельщиков. Надеюсь, что придет хотя бы такое же количество, как в том году. Тогда была незабываемая атмосфера, ребята уже соскучились, — рассказал главный тренер.
Ранее мы рассказывали, что в новую ледовую арену начала переезжать главная новосибирская хоккейная команда — «Сибирь».