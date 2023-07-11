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Как проходят хоккейные тренировки в новом ЛДС в Новосибирске? 10 фото из «Сибирь-Арены»

Хоккеисты оценили лед и масштабность Дворца спорта

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«Сибирские снайперы» остались впечатлены новой ареной

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11 июля в Новосибирске молодежная хоккейная команда «Сибирские снайперы» провела свою первую тренировку на льду новой ЛДС «Сибирь-Арены». О качестве льда и инфраструктуре арены игроки и главный тренер отзываются позитивно. Корреспонденты НГС посмотрели, как игроки молодежной команды раскатались на «первом» льду после отдыха.

Для молодежной команды это была первая тренировка на льду после отпуска

Для молодежной команды это была первая тренировка на льду после отпуска

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На днях хоккеисты сдали необходимые тесты и прошли медосмотр. Завтра спортсмены улетают в Белоруссию — там у них пройдут основные сборы.

Главные сборы молодежной команды пройдут в Белоруссии

Главные сборы молодежной команды пройдут в Белоруссии

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По словам нападающего Ивана Климовича, состояние льда в новом дворце спорта можно оценить положительно.

— Отличная арена: впечатляет своим масштабом, особенно в сравнении с прошлым ЛДС. Все сделано по-новому, в красивых цветах. Раздевалки стали лучше. Ощущается масштаб, когда смотришь наверх: столько трибун, добавили куб наконец-то. Лед отличный. Думал, что будет хуже из-за жаркой погоды, но по качеству очень хороший, — рассказал Иван Климович.

Новый ЛДС удивляет своими размерами

Новый ЛДС удивляет своими размерами

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С начала сезона «Сибирские снайперы» будут играть в «Золотом» дивизионе МХЛ. Они вышли в него по результатам прошлого сезона: молодежная команда заняла 7 место среди клубов конференции «Восток». Первые девять команд автоматически попадают в «Золотой» дивизион.

В новом сезоне «Сиирские снайперы» будут играть в «Золотом» дивизионе

В новом сезоне «Сиирские снайперы» будут играть в «Золотом» дивизионе

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— У нас будет больше игр с командами «Золотого» дивизиона — это другой уровень и другая ответственность, — говорит Климович

— У нас будет больше игр с командами «Золотого» дивизиона — это другой уровень и другая ответственность, — говорит Климович

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Главный тренер команды Лев Бердичевский также остался удовлетворен качеством нового ЛДС «Сибирь-Арена».

— Отличная, современная арена. Я думаю, что со временем, когда тут все заработает на полную, и лед будет лучше. Сейчас радуемся: здесь большие комфортные раздевалки, отличная столовая, — рассказал Лев Бердичевский.

По словам тренера, в данный момент одна из главных задач команды — посмотреть новых игроков

По словам тренера, в данный момент одна из главных задач команды — посмотреть новых игроков

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Спортсменов отобрали из воспитанников 2006 года рождения.

— Из нашей школы мы взяли около десяти человек 2006 года рождения. Также ушли те, кто по возрасту не может играть, и еще несколько спортсменов из 4 звена. Ребята, которые сейчас на смотре, уже играли в чемпионате России. Мы видим в них перспективы и потихоньку подключаем к команде, — добавил Лев Бердичевский.

Сейчас в команде находятся на «смотре» около 10 игроков 2006 года рождения

Сейчас в команде находятся на «смотре» около 10 игроков 2006 года рождения

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ЛДС «Сибирь-Арена» вмещает 10 587 зрителей<b class="_">. </b>В новом сезоне молодежная команда ожидает примерно столько же болельщиков, как и в прошлом.

ЛДС «Сибирь-Арена» вмещает 10 587 зрителей. В новом сезоне молодежная команда ожидает примерно столько же болельщиков, как и в прошлом.

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— Я думаю, сейчас сюда поедут с удовольствием: новая арена, созданы все условия для гостей. Мы ждем болельщиков. Надеюсь, что придет хотя бы такое же количество, как в том году. Тогда была незабываемая атмосфера, ребята уже соскучились, — рассказал главный тренер.

Комиссия КХЛ проинспектирует новую ледовую арену в Новосибирске в конце июля — начале августа, сообщил ранее <a href="https://tass.ru/sport/18173307?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D" class="io-leave-page _" target="_blank">ТАСС</a> со ссылкой на министра спорта НСО Сергея Ахапова

Комиссия КХЛ проинспектирует новую ледовую арену в Новосибирске в конце июля — начале августа, сообщил ранее ТАСС со ссылкой на министра спорта НСО Сергея Ахапова

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Ранее мы рассказывали, что в новую ледовую арену начала переезжать главная новосибирская хоккейная команда — «Сибирь».

ХоккейСибирские снайперыНовый ЛДСНовосибирск
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