ХК «Сибирь» увеличил зарплату канадского защитника Тревору Мерфи до 60 миллионов рублей за сезон

Канадский защитник Тревор Мерфи и руководство ХК «Сибирь» договорились о продлении контракта на ближайшие два года. Заплата спортсмена вырастет на 50% и составит 60 миллионов за сезон, сообщает «Спортэкспресс».
— Зарплата Мерфи по новому двухлетнему контракту составит 60 миллионов за сезон. В сезоне-2022/23 хоккеист провел 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 46 (10+36) очков. В плей-офф на счету 27-летнего защитника 4 (2+2) очка в 5 матчах, — отмечает издание.
В конце апреля ХК «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером — 46-летним канадцем Дэвидом Немировски. А в начале мая лучший снайпер команды Александр Шаров и еще шесть хоккеистов покинули клуб.