Канадец стал новым главным тренером «Сибири» и поел, как хоккеисты

В ХК «Сибирь» подписали контракт с новым главным тренером —
— Дэвид Немировски — специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе, — цитирует пресс-служба клуба гендиректора «Сибири» Кирилла Фастовского. — Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне.
Дэвид Немировски начал игровую карьеру в 1994 году в команде «Флорида Пантерз». Выступал в Северной Америке в чемпионатах ОХЛ, НХЛ и АХЛ, с 1999 по 2003 год играл в Европе — Финляндии и Швеции, с 2003 года — в России (представлял «Химик», «АК Барс», СКА и ЦСКА), в 2009 и 2010 годах — в Казахстане и Белоруссии.
С 2015 по 2018 год был спортивным директором владивостокского ХК «Адмирал», выполняя при этом функции ассистента главного тренера. В 2018–2022 годах руководил нижегородским ХК «Торпедо» уже в качестве главного тренера и трижды выводил клуб в плей-офф чемпионата КХЛ.
Дэвид Немировски пришел в ХК «Сибирь» на смену Андрею Мартемьянову — он покинул пост из-за неудовлетворительного выступления команды в плей-офф.