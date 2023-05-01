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Лучший снайпер ХК «Сибирь» Александр Шаров и еще шесть хоккеистов покинули команду

У них истекли сроки контрактов. Они продолжат карьеру в других клубах

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Клуб поблагодарил хоккеистов за игру и пожелал им удачи в дальнейшей карьере

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Хоккейный клуб «Сибирь» расстается с семью игроками, об этом сообщила пресс-служба команды 30 апреля.

— Сегодня заканчиваются контракты с семью хоккеистами, которые становятся неограниченно свободными агентами и продолжат свои карьеры в других клубах. Мы говорим спасибо за игру Александру Шарову, Евгению Чесалину, Денису Голубеву, Вячеславу Литовченко, Валентину Пьянову, Михалу Чайковски и Алексею Соловьеву! — говорится в заявлении ХК «Сибирь».

22 апреля «Сибирь» подписала контракт с новым главным тренером. Им стал 46-летний канадец Дэвид Немировски, пришедший на смену Андрею Мартемьянову — он покинул пост из-за неудовлетворительного выступления команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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