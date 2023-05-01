Лучший снайпер ХК «Сибирь» Александр Шаров и еще шесть хоккеистов покинули команду

Хоккейный клуб «Сибирь» расстается с семью игроками, об этом сообщила пресс-служба команды 30 апреля.
— Сегодня заканчиваются контракты с семью хоккеистами, которые становятся неограниченно свободными агентами и продолжат свои карьеры в других клубах. Мы говорим спасибо за игру Александру Шарову, Евгению Чесалину, Денису Голубеву, Вячеславу Литовченко, Валентину Пьянову, Михалу Чайковски и Алексею Соловьеву! — говорится в заявлении ХК «Сибирь».
22 апреля «Сибирь» подписала контракт с новым главным тренером. Им стал