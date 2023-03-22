«Дошёл до самой раздевалки»: фитнес-центр для женщин пустил мужскую ремонтную бригаду в зал во время тренировок

О проблеме заявила одна из клиенток зала: она оставила отзыв на сервисе« Фламп». Она также оказалось возмущена тем, что по специальному «женскому залу» ходят рабочие-мужчины.

— Ремонтные работы в рабочие часы, когда в зале занимаются люди — это для них норма. Позволять людям в этом заниматься, дышать токсичными веществами, ходить по грязному полу — норма. Год не покупать бахилы для прохода, грязь откуда разносится по всему залу — тоже норма, — написала Валерия (имя изменено по ее просьбе) на сайте.