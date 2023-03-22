«Дошёл до самой раздевалки»: фитнес-центр для женщин пустил мужскую ремонтную бригаду в зал во время тренировок

В Новосибирске женское отделение фитнес-центра Extreme Fitness развернуло ремонт параллельно с тренировками в зале — посетительницам приходится заниматься в пыли.
О проблеме заявила одна из клиенток зала: она оставила отзыв на сервисе« Фламп». Она также оказалось возмущена тем, что по специальному «женскому залу» ходят рабочие-мужчины.
— Ремонтные работы в рабочие часы, когда в зале занимаются люди — это для них норма. Позволять людям в этом заниматься, дышать токсичными веществами, ходить по грязному полу — норма. Год не покупать бахилы для прохода, грязь откуда разносится по всему залу — тоже норма, — написала Валерия (имя изменено по ее просьбе) на сайте.
Как уточнила девушка, ремонтные работы идут уже около года. Рабочие все это время ходят в зале в грязной одежде.
— Гуляют рабочие, при мне вчера мужчина дошёл до женской раздевалки, где перед входом висят зеркала, и прекрасно видно шкафчики и часть переодевающихся. Внутрь не зашел, но вполне мог что-то увидеть. Другой мужчина шпаклевал стены прямо над оборудованием, на гантели летела пыль и грязь, бедные уборщицы без конца намывали пол, через весь зал тянулся провод от пылесоса для ремонта, — поделилась историей Валерия.
Как объясняет клиентка Extreme Fitness, администрация зала ссылается на решение директора и на жалобы не реагирует.
До Extreme Fitness корреспондент НГС дозвониться не смогла. НГС направил запрос на почту фитнес-центра.
В Новосибирске женщина осталась недовольна посещением сауны из-за грязного бассейна. По ее словам, вода была мутная и дурно пахла.