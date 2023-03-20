«Противно ноги опустить»: сибирячка раскритиковала баню за мутную воду в бассейне — ей вернули 600 рублей

В Новосибирске женщина осталась недовольна посещением сауны из-за грязного бассейна. По ее словам, вода была мутная и дурно пахла. В самом заведении отрицают загрязнение воды.
Отзыв о сауне «Акватория» на улице Ватутина сибирячка опубликовала на сервисе «Фламп». Женщина заверила, что несколько раз в месяц приходит в баню, потому что здесь есть и парилка, и бассейн, но в последнее время вода в бассейне была не лучшего качества.
— Вода в бассейне была просто ужасная: очень мутная и дурно пахнущая. В него противно даже ноги опустить, не то что с головой окунуться. При этом администраторы уверяют, что вода вовремя очищается, и высказала предположение, что вода мутная и вонючая, потому что в соседней сауне прорвало канализацию, — написала в отзыве женщина.
НГС связался с автором отзыва, по словам женщины, фотографии мутной воды она сделала 12 марта, время посещения сауны было с 17:00 до 19:00.
— Как только спустились и увидели в очередной раз такую мутную воду в бассейне, подруга стала звонить администратору, попросив ее спуститься и убедиться, что вода грязная и вонючая. В итоге нам вернули 600 рублей назад из 2200 рублей.
При этом сибирячка отметила, что такое качество воды она замечает не впервые.
Журналист НГС поговорила с представителем сауны «Акватория» на улице Ватутина. Администратор сообщила, что вода в бассейне сегодня кристально чистая, а о том, что в соседней сауне прорвало канализацию, она слышит впервые.
Недавно мы писали о том, что пармейстер общественных бань обиделась на клиентку за то, что та выбрала парильщика-мужчину. Сотрудница высказала свои претензии публично несколько раз. Кроме того, сибирячке забыли включить в счет чай и потребовали оплатить услугу спустя пять дней на карту администратора. В компании объяснили, что всех причастных к случившемуся наказали.