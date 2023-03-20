«Противно ноги опустить»: сибирячка раскритиковала баню за мутную воду в бассейне — ей вернули 600 рублей

— Вода в бассейне была просто ужасная: очень мутная и дурно пахнущая. В него противно даже ноги опустить, не то что с головой окунуться. При этом администраторы уверяют, что вода вовремя очищается, и высказала предположение, что вода мутная и вонючая, потому что в соседней сауне прорвало канализацию, — написала в отзыве женщина.