В общественных банях Новосибирска пармейстеры не поделили клиентку — она выбрала мужчину, а ее хотела женщина

Отзыв о хамстве сотрудницы бань постоянная клиентка опубликовала на сервисе «Фламп». По ее словам, она с дочкой и мамой в субботу пришла в банный комплекс «Мыловар» и попросила, чтобы парение проводил мужчина.

Услугами пармейстера женщина осталась довольна, но спустя время к ней подошла женщина-пармейстер и высказала недовольство.

— Она в неприятном для меня тоне в присутствии всех начала выяснять, на каком основании меня парил пармейстер из мужского отделения, заявив, что женщин парит только она. Когда начался коллективный пар, она громко, смотря в мою сторону, сообщила, что все заявки на индивидуальное парение и процедуры делаются только через нее, — написала женщина.