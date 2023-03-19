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Тема дняНужно ли покупать фитолампы для рассады
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В общественных банях Новосибирска пармейстеры не поделили клиентку — она выбрала мужчину, а ее хотела женщина

Кроме того, сибирячке забыли включить в чек чай и попросили перевести деньги спустя 5 дней

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Сотрудник несколько раз высказала претензии женщине в присутствии других людей

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Пармейстер общественных бань «Мыловар» в Новосибирске обиделась на клиентку за то, что та выбрала парильщика-мужчину. По словам сибирячки, сотрудница высказала свои претензии публично несколько раз. Кроме того, сибирячке забыли включить в счет чай и потребовали оплатить услугу спустя пять дней на карту администратора. В компании «Мыловар» объяснили, что всех работников наказали после случившегося.

Отзыв о хамстве сотрудницы бань постоянная клиентка опубликовала на сервисе «Фламп». По ее словам, она с дочкой и мамой в субботу пришла в банный комплекс «Мыловар» и попросила, чтобы парение проводил мужчина.

Услугами пармейстера женщина осталась довольна, но спустя время к ней подошла женщина-пармейстер и высказала недовольство.

— Она в неприятном для меня тоне в присутствии всех начала выяснять, на каком основании меня парил пармейстер из мужского отделения, заявив, что женщин парит только она. Когда начался коллективный пар, она громко, смотря в мою сторону, сообщила, что все заявки на индивидуальное парение и процедуры делаются только через нее, — написала женщина.

После женщина-пармейстер снова подошла к сибирячке и еще раз высказала претензии. Автора отзыва возмутило не только хамское отношение сотрудницы, но и то, что спустя пять дней ей написала сообщение администратор из комплекса с просьбой оплатить чай, который забыли посчитать.

— Мне написали, что необходимо оплатить чай посредством перевода денежных средств на карту администратору. Сотрудник при чеке 4500 за услуги и 3900 за вход забыл добавить чай за 195 рублей, — отметила она.

НГС связался с представителем общественных бань «Мыловар», который объяснил, что в ситуации разобрались. С гостьей пока не связались, но пообещали сделать это в ближайшее время и извиниться.

— Ошибка полностью наша. Всех, кто виноват, всех наказали уже. Расходы за чай мы взяли на себя, — сообщили в компании.

Как объяснила журналисту НГС автор отзыва, представитель бань с ней пока не связался.

Недавно жительница Новосибирска заявила, что получила отравление хлором в сауне гостиничного комплекса «Дк». В самом комплексе заявляют, что применении хлора необходимо для обработки, а раньше от клиентов подобных жалоб не поступало.

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