В новосибирской фитнес-студии объяснили видеосъемку, которая обидела клиентку во время джампинга

— Это групповая тренировка, поэтому уделяя время одному клиенту, тренер физически не может в этот момент контролировать всех. Кстати, если вы хотите максимального внимания тренера и постановки техники в кратчайшие сроки, у нас есть и индивидуальные занятия, можно записаться и прийти в удобный филиал, — сказала Олеся Антучина.

Видеосъемка занятий проходит по запросу самих клиенток, добавила Олеся Антучина. По словам тренера, это мотивирует девушек.

— После каждой тренировки они просят скидывать видео в наш общий чат - посмотреть на себя со стороны. Плюс видео позволяет следить за техникой. И тренер никогда не станет никого снимать против воли. Атмосфера на тренировках очень теплая и дружелюбная, за три с половиной года существования студии мы уже стали настоящей семьей, поэтому каждый может обратиться с вопросом или просьбой к тренеру, — подчеркнула Олеся Антучина.