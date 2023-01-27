В новосибирской фитнес-студии объяснили видеосъемку, которая обидела клиентку во время джампинга

Владелица сети студий Jumping XS и председатель федерации джампинг-фитнеса России по Новосибирской области Олеся Анчутина прокомментировала обвинения одной из клиенток. Ранее девушку возмутило, что во время тренеры снимают клиенток.
Посетительница под ником uzer4789180 оставила на «Флампе» отзыв на студию фитнеса Jumping XS. Девушку возмутило, что тренеры на секции джампинга «постоянно снимают на видео девочек». Она также отметила, что тренеры не следят за техникой выполнения упражнений. Также ее смутили прозрачные стены в зале, сквозь которые мужчины якобы подглядывают за посетительницами во время занятий.
Владелица сети студий Олеся Антучина рассказала, что все тренеры студии имеют соответсвующее образование и сертификаты. У некоторых из них даже есть медицинские дипломы.
— Это групповая тренировка, поэтому уделяя время одному клиенту, тренер физически не может в этот момент контролировать всех. Кстати, если вы хотите максимального внимания тренера и постановки техники в кратчайшие сроки, у нас есть и индивидуальные занятия, можно записаться и прийти в удобный филиал, — сказала Олеся Антучина.
Видеосъемка занятий проходит по запросу самих клиенток, добавила Олеся Антучина. По словам тренера, это мотивирует девушек.
— После каждой тренировки они просят скидывать видео в наш общий чат - посмотреть на себя со стороны. Плюс видео позволяет следить за техникой. И тренер никогда не станет никого снимать против воли. Атмосфера на тренировках очень теплая и дружелюбная, за три с половиной года существования студии мы уже стали настоящей семьей, поэтому каждый может обратиться с вопросом или просьбой к тренеру, — подчеркнула Олеся Антучина.
В клубе добавили, что все равно учтут замечания и поблагодарили за обратную связь.
— Девушке мы искренне желаем найти тренировки по душе. На самом деле, мы так и не разобрались, действительноли данная девушка была у нас на тренировке, так как ее данных нигде нет, — добавили в сети.
Ранее сибирячка обвинила тренера другого фитнес-клуба в принуждении к парным упражнениям. За мужчину вступился коллега: он утверждал, что автор отзыва испытывала невзаимную симпатию к тренеру и таким образом решила отомстить.