«Тренеры постоянно снимают на видео девочек»: сибирячка обиделась на студию джампинга из-за съемок без разрешения

— Ходила на секцию джампинга. Тренеры постоянно снимают на видео девочек, мнения никто НЕ спрашивает, очень неприятно. Потом можно и в Сети засветиться не в самом лучше виде. Кому-то, может быть, нормально, но многим очень неприятно, — написала отзыв на «Флампе» посетительница под ником uzer4789180.

