«Тренеры постоянно снимают на видео девочек»: сибирячка обиделась на студию джампинга из-за съемок без разрешения

В Новосибирске девушка пожаловалась на тренеров по джампингу, которые проводят видеосъемку клиентов во время тренировок в фитнес-студии.
— Ходила на секцию джампинга. Тренеры постоянно снимают на видео девочек, мнения никто НЕ спрашивает, очень неприятно. Потом можно и в Сети засветиться не в самом лучше виде. Кому-то, может быть, нормально, но многим очень неприятно, — написала отзыв на «Флампе» посетительница под ником uzer4789180.
Девушка также отметила, что тренеры не следят за техникой выполнения упражнений. Также ее смутили прозрачные стены в зале, сквозь которые мужчины подглядывают за посетительницами во время занятий.
Отзыв появился под профилем клуба единоборств VizaSport, куда и обратился за комментарием корреспондент НГС. В спортклубе отметили, что студия джампинга Fitness jumping — отдельное предприятие и к ним отношения не имеет.
В разговоре с корреспондентом НГС представитель фитнес-студии отказалась комментировать ситуацию, сославшись на то, что пока не видела отзыв, о котором идет речь.
— Когда я ознакомлюсь с отзывом, проведу, так скажем, мини-расследование, уточню, когда она у нас была, выясню все обстоятельства и потом смогу дать вам какой-то комментарий, — пояснила представитель фитнес-студии.
Ранее сибирячка обвинила тренера другого фитнес-клуба в принуждении к парным упражнениям.