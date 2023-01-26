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«Тренеры постоянно снимают на видео девочек»: сибирячка обиделась на студию джампинга из-за съемок без разрешения

Ее также смутили прозрачные стены в тренировочном зале, сквозь которые можно наблюдать процесс занятий

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Занятия джампингом происходят на специальных батутах

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В Новосибирске девушка пожаловалась на тренеров по джампингу, которые проводят видеосъемку клиентов во время тренировок в фитнес-студии.

— Ходила на секцию джампинга. Тренеры постоянно снимают на видео девочек, мнения никто НЕ спрашивает, очень неприятно. Потом можно и в Сети засветиться не в самом лучше виде. Кому-то, может быть, нормально, но многим очень неприятно, — написала отзыв на «Флампе» посетительница под ником uzer4789180.

Девушка также отметила, что тренеры не следят за техникой выполнения упражнений. Также ее смутили прозрачные стены в зале, сквозь которые мужчины подглядывают за посетительницами во время занятий.

Отзыв появился под профилем клуба единоборств VizaSport, куда и обратился за комментарием корреспондент НГС. В спортклубе отметили, что студия джампинга Fitness jumping — отдельное предприятие и к ним отношения не имеет.

В разговоре с корреспондентом НГС представитель фитнес-студии отказалась комментировать ситуацию, сославшись на то, что пока не видела отзыв, о котором идет речь.

— Когда я ознакомлюсь с отзывом, проведу, так скажем, мини-расследование, уточню, когда она у нас была, выясню все обстоятельства и потом смогу дать вам какой-то комментарий, — пояснила представитель фитнес-студии.

Ранее сибирячка обвинила тренера другого фитнес-клуба в принуждении к парным упражнениям.

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