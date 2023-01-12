«Она испытывала симпатию к тренеру»: за фитнес-инструктора, обвиненного в принуждении к парным тренировкам, вступился коллега

В Новосибирске тренер фитнес-клуба Extreme Fitness заступился за своего коллегу Илью Зайцева, которого клиентка обвинила в принуждении к парным занятиям во время занятий по функциональному многоборью.
Девушка оставила отзыв о работе Зайцева в сервисе Flamp, а после публикации о скандале на НГС с редакцией связался другой тренер фитнес-клуба. На условиях анонимности он прокомментировал ситуацию.
— Пару лет назад в течение года я работал групповым тренером также по функциональному многоборью. Ситуации бывают разные. Какого-то регламента, должностных инструкций на подобные ситуации нет, но политика клуба такова, что основное направление в сторону клиента — встречное. Однако тренерская работа специфична и очень социальна. Поэтому неформальное решение конфликтных ситуаций преобладает, и, я считаю, это правильно. Насколько я знаю, девушка — автор отзыва — испытывала симпатию к тренеру Зайцеву, но не взаимную, отсюда и негативные эмоции, переросшие в отзыв. Вряд ли она в этом признается, но сами понимаете. Также хочу отметить, что к некоторым клиенткам Зайцев все-таки взаимен, они остаются довольны, — добавил коллега обвиненного тренера.
Работник Extreme Fitness также рассказал, что Илья из-за отзыва девушки расстроился. Обвиненный тренер на связь с корреспондентом НГС не вышел и на сообщение в соцсети «ВКонтакте» не ответил. Также фитнес-клуб комментарий не предоставил.
Несколько лет назад конфликт с тренером обернулся для клиентки новосибирского фитнес-клуба «Европа» травмой уха.