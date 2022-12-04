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Морозы, Обское и паруса: в Новосибирске открыли всероссийский сезон по зимнему парусному спорту — фоторепортаж

На соревнования приехали спортсмены со всей России

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В соревнованиях участвуют и дети, и взрослые

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В Новосибирске на этой неделе открыли сезон зимнего парусного спорта для всей России. Первое официальное соревнование — всероссийский «Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу» — начало в среду. Участники приехали со всей России, и Сибирь встретила их морозом.

— Достаточно прохладная погода. Спортсмены из центральной части России удивлены. У нас из 4 гоночных дней — два прекрасно провели. На данный момент проведено 8 гонок и завершен фристайл. У нас сегодня еще гоночный день один. Возможно, проведем максимальную программу — 12 гонок, — рассказала НГС Людмила Полякова, организатор гонок.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнованиях и запечатлел эффектные гонки.

Всего в чемпионате принимает участие 71 спортсмен

Всего в чемпионате принимает участие 71 спортсмен

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В Новосибирск приехали спортсмены из Перми, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Челябинска и других городов

В Новосибирск приехали спортсмены из Перми, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Челябинска и других городов

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В рамках «Кубка Сибири» проходят соревнования по личному первенству

В рамках «Кубка Сибири» проходят соревнования по личному первенству

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Это первое в сезоне официальное соревнование для зимнего парусного спорта в России

Это первое в сезоне официальное соревнование для зимнего парусного спорта в России

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Соревнования начались в среду, 30 ноября, и закончатся сегодня, 4 декабря

Соревнования начались в среду, 30 ноября, и закончатся сегодня, 4 декабря

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Сегодня, 4 декабря, выберут победителей соревнований

Сегодня, 4 декабря, выберут победителей соревнований

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Соревнования проходили на Обском водохранилище

Соревнования проходили на Обском водохранилище

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Соревнования проходят как для профессионалов, так и для любителей

Соревнования проходят как для профессионалов, так и для любителей

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В рамках соревнований также проходили ознакомительные курсы по сноукайтингу и виндсерфингу

В рамках соревнований также проходили ознакомительные курсы по сноукайтингу и виндсерфингу

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Хоккейный клуб «Сибирь» 21 ноября одержал победу над командой из Казани «Ак Барс» на матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске.

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