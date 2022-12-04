Морозы, Обское и паруса: в Новосибирске открыли всероссийский сезон по зимнему парусному спорту — фоторепортаж

— Достаточно прохладная погода. Спортсмены из центральной части России удивлены. У нас из 4 гоночных дней — два прекрасно провели. На данный момент проведено 8 гонок и завершен фристайл. У нас сегодня еще гоночный день один. Возможно, проведем максимальную программу — 12 гонок, — рассказала НГС Людмила Полякова, организатор гонок.