Морозы, Обское и паруса: в Новосибирске открыли всероссийский сезон по зимнему парусному спорту — фоторепортаж

В Новосибирске на этой неделе открыли сезон зимнего парусного спорта для всей России. Первое официальное соревнование — всероссийский «Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу» — начало в среду. Участники приехали со всей России, и Сибирь встретила их морозом.
— Достаточно прохладная погода. Спортсмены из центральной части России удивлены. У нас из 4 гоночных дней — два прекрасно провели. На данный момент проведено 8 гонок и завершен фристайл. У нас сегодня еще гоночный день один. Возможно, проведем максимальную программу — 12 гонок, — рассказала НГС Людмила Полякова, организатор гонок.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнованиях и запечатлел эффектные гонки.
Хоккейный клуб «Сибирь» 21 ноября одержал победу над командой из Казани «Ак Барс» на матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске.