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Как прошло открытие хоккейного сезона в Новосибирске: 10 фото и четыре безответные шайбы

9 сентября ХК «Сибирь» одержал убедительную победу над командой «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче

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Победа вывела «Сибирь» на первое место в Восточной конференции КХЛ

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9 сентября в первом домашнем матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» принимал китайскую команду «Куньлунь Ред Стар». Матч запомнился болельщикам обилием силовых приемов и шайб, правда, голы залетали лишь в ворота гостей. На открытии сезона КХЛ в Новосибирске побывал фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков.

Первая шайба в сегодняшнем матче заброшена нападающим «Сибири» Александром Шаровым на шестой минуте стартовой двадцатиминутки.

Шаров пробил вратаря гостей метким ударом в девятку, открыв счет.

Шаров пробил вратаря гостей метким ударом в девятку, открыв счет.

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Трибуны ЛДС сегодня были набиты до отказа, пресс-служба отчиталась о полной продаже билетов.

Солдаут на домашние матчи «Сибири» случился впервые с 2020 года (речь о регулярных матчах КХЛ, плей-оф — не в счет).

Солдаут на домашние матчи «Сибири» случился впервые с 2020 года (речь о регулярных матчах КХЛ, плей-оф — не в счет).

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На первый перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Участница постоянной группы поддержки новосибирской команды.

Участница постоянной группы поддержки новосибирской команды.

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В первом периоде «Сибирь» совершила 29 бросков по воротам соперника, «Кунь Лунь» ответил лишь семью.

Опасных моментов у ворот соперник сегодня было хоть отбавляй.

Опасных моментов у ворот соперник сегодня было хоть отбавляй.

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Во втором периоде Тревор Мерфи удвоил преимущество «Сибири», которая играла в большинстве.

Во втором периоде соперники бросали по воротам «Сибири» чаще, чем в первом, но забросить им не удалось.

Во втором периоде соперники бросали по воротам «Сибири» чаще, чем в первом, но забросить им не удалось.

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Второй период завершился со счетом 2:0 в пользу «Сибири».

Судя по реакции тренерского штаба «Сибири», счет 2:0 их не устраивал, хотелось большего.

Судя по реакции тренерского штаба «Сибири», счет 2:0 их не устраивал, хотелось большего.

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В третьем периоде и Александр Шаров и Тревор Мерфи забили еще по шайбе, оформив дубль.

Сегодня хоккеисты «Сибири» вняли этому совету, игру нашей команды витьеватой язык назвать не повернется.

Сегодня хоккеисты «Сибири» вняли этому совету, игру нашей команды витьеватой язык назвать не повернется.

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По результатам четырех игр «Сибирь» делит первое место в Конференции «Восток» с Автомобилистом, следует из турнирной таблицы КХЛ.

Китайской команде не удалось поразить ворота «Сибири» сегодня.

Китайской команде не удалось поразить ворота «Сибири» сегодня.

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2 сентября ХК «Сибирь» провел свой первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб одержал победу со счетом 2:0 в гостях.

Радости болельщиков не было предела: матч заканчивался под скандирование «Сибирь! Сибирь!»

Радости болельщиков не было предела: матч заканчивался под скандирование «Сибирь! Сибирь!»

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