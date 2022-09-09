Как прошло открытие хоккейного сезона в Новосибирске: 10 фото и четыре безответные шайбы
9 сентября ХК «Сибирь» одержал убедительную победу над командой «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче
9 сентября в первом домашнем матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» принимал китайскую команду «Куньлунь Ред Стар». Матч запомнился болельщикам обилием силовых приемов и шайб, правда, голы залетали лишь в ворота гостей. На открытии сезона КХЛ в Новосибирске побывал фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков.
Первая шайба в сегодняшнем матче заброшена нападающим «Сибири» Александром Шаровым на шестой минуте стартовой двадцатиминутки.
Трибуны ЛДС сегодня были набиты до отказа, пресс-служба отчиталась о полной продаже билетов.
На первый перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В первом периоде «Сибирь» совершила 29 бросков по воротам соперника, «Кунь Лунь» ответил лишь семью.
Во втором периоде Тревор Мерфи удвоил преимущество «Сибири», которая играла в большинстве.
Второй период завершился со счетом 2:0 в пользу «Сибири».
В третьем периоде и Александр Шаров и Тревор Мерфи забили еще по шайбе, оформив дубль.
По результатам четырех игр «Сибирь» делит первое место в Конференции «Восток» с Автомобилистом, следует из турнирной таблицы КХЛ.
2 сентября ХК «Сибирь» провел свой первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб одержал победу со счетом 2:0 в гостях.