ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником из Канады
Тревор Мёрфи остается в команде на следующий сезон
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 26-летним защитником Тревором Мёрфи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
— Тревор — лучший бомбардир и снайпер среди защитников нашей команды в минувшем сезоне, несмотря на то, что из-за травмы выбыл еще в декабре, — рассказали в ХК «Сибирь». В 26 матчах у него 19 очков (6+13).
Контракт подписали на сезон 2022–2023.
В прошедшем «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на шестом месте в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву».
Тревор Мёрфи родился в Канаде. Прошедший сезон стал для него первым в составе новосибирского клуба. До этого в КХЛ он играл за «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар».
До этого «Сибирь» покинули два игрока — Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Причиной ухода спортсмены назвали «ситуацию в мире». Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца,