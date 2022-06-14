ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником из Канады

До этого «Сибирь» покинули два игрока — Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Причиной ухода спортсмены назвали «ситуацию в мире». Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.

