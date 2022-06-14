СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняГодовщина взрыва на АГЗС
Все новости
Все новости

ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником из Канады

Тревор Мёрфи остается в команде на следующий сезон

133
Мёрфи играет под номером 8

Мёрфи играет под номером 8

Поделиться

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 26-летним защитником Тревором Мёрфи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

— Тревор — лучший бомбардир и снайпер среди защитников нашей команды в минувшем сезоне, несмотря на то, что из-за травмы выбыл еще в декабре, — рассказали в ХК «Сибирь». В 26 матчах у него 19 очков (6+13).

Контракт подписали на сезон 2022–2023.

В прошедшем «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на шестом месте в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву».

Тревор Мёрфи родился в Канаде. Прошедший сезон стал для него первым в составе новосибирского клуба. До этого в КХЛ он играл за «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар».

До этого «Сибирь» покинули два игрока — Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Причиной ухода спортсмены назвали «ситуацию в мире». Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.

По теме

Сибирьхоккей
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2