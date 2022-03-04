«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» во втором матче плей-офф со счетом 4:2

Ранее стало известно, что из «Салавата» ушли все легионеры. Также «Сибирь» сообщила, что два игрока — Харри Сятери и Юрки Йокипакка — покинули состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.