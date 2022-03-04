«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» во втором матче плей-офф со счетом 4:2

4 марта состоялся второй матч плей-офф в рамках четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022. Хоккеисты «Сибири» встретились с соперниками из уфимского клуба «Салават Юлаев». Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева» (1:0, 2:1, 1:0).
Первое изменение счета произошло в первом периоде. На
На 39-й минуте «Сибири» наконец-то удалось открыть счет. Первый гол команде добыл Илья Морозов. «Сибиряки» долго ждать не стали, и через три минуты Валентин Пьянов забил вторую шайбу. К сожалению, она стала последней за игру.
На 53-й минуте встречи финальную шайбу со стороны «Салавата Юлаева» забросил Алексей Пустозеров.
Сейчас уфимцы ведут в серии — 2:0. Следующий матч команды проведут в Новосибирске в воскресенье, 6 марта.
Ранее стало известно, что из «Салавата» ушли все легионеры. Также «Сибирь» сообщила, что два игрока — Харри Сятери и Юрки Йокипакка — покинули состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с