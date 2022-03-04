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«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» во втором матче плей-офф со счетом 4:2

Встреча прошла в Уфе

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Встреча прошла на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена»

Встреча прошла на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена»

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4 марта состоялся второй матч плей-офф в рамках четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022. Хоккеисты «Сибири» встретились с соперниками из уфимского клуба «Салават Юлаев». Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева» (1:0, 2:1, 1:0).

Шайбы «Сибири» со стороны забросили Илья Морозов и Валентин Пьянов

Шайбы «Сибири» со стороны забросили Илья Морозов и Валентин Пьянов

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Первое изменение счета произошло в первом периоде. На 17-й минуте игры шайбу забросил Глеб Кузьмин. Во втором периоде хозяева закрепили свой успех — на 27-й минуте автором гола стал Сергей Шмелев. Третья шайба от Александра Кадейкина попала в сетку «Сибири» на 31-й минуте матча.

В составе «Салавата» голами отметились Глеб Кузьмин, Сергей Шмелев, Александр Кадейкин и Алексей Пустозеров

В составе «Салавата» голами отметились Глеб Кузьмин, Сергей Шмелев, Александр Кадейкин и Алексей Пустозеров

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На 39-й минуте «Сибири» наконец-то удалось открыть счет. Первый гол команде добыл Илья Морозов. «Сибиряки» долго ждать не стали, и через три минуты Валентин Пьянов забил вторую шайбу. К сожалению, она стала последней за игру.

На 53-й минуте встречи финальную шайбу со стороны «Салавата Юлаева» забросил Алексей Пустозеров.

Сейчас уфимцы ведут в серии — 2:0. Следующий матч команды проведут в Новосибирске в воскресенье, 6 марта.

Ранее стало известно, что из «Салавата» ушли все легионеры. Также «Сибирь» сообщила, что два игрока — Харри Сятери и Юрки Йокипакка — покинули состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.

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«Салават Юлаев»«Сибирь»КХЛ
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