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Тема дняХарри Сятери и Юрки Йокипакка покинули ХК «Сибирь»
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Два финских игрока досрочно покинули ХК «Сибирь»

Контракт с Харри Сятери в январе был продлен на год

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Харри Сятери в составе команды Финляндии завоевал золото на Олимпиаде в Пекине

Харри Сятери в составе команды Финляндии завоевал золото на Олимпиаде в Пекине

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Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Соответствующее заявление появилось в официальном телеграм-канале клуба. Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.

— Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири» и не примут участия в оставшихся играх плей-офф. Спасибо за вашу игру, ребята, — сказано в сообщении.

В пресс-службе клуба не стали комментировать произошедшее.

Харри Сятери

Харри Сятери

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Юрки Йокипакка

Юрки Йокипакка

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В феврале Харри Сятери стал золотым призером Олимпийских игр, обыграв Россию. Сборная РФ взяла серебряную медаль.

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«Сибирь»КХЛ
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