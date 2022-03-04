Два финских игрока досрочно покинули ХК «Сибирь»

Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Соответствующее заявление появилось в официальном телеграм-канале клуба. Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.
— Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири» и не примут участия в оставшихся играх плей-офф. Спасибо за вашу игру, ребята, — сказано в сообщении.
В пресс-службе клуба не стали комментировать произошедшее.
В феврале Харри Сятери стал золотым призером Олимпийских игр, обыграв Россию. Сборная РФ взяла серебряную медаль.