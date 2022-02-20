Вратарь ХК «Сибирь» стал золотым призером Олимпийских игр, обыграв Россию

Кроме того, олимпийскую бронзу взял защитник новосибирского клуба, 29-летний Михал Чайковски. Спортсмен играет в составе сборной Словакии — команда заняла третье место Олимпиады вчера, 19 февраля , в матче против Швеции.

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