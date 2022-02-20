Вратарь ХК «Сибирь» стал золотым призером Олимпийских игр, обыграв Россию

Вратарь хоккейного клуба «Сибирь» Харри Сятери стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии. Сегодня финны взяли золото в финальной игре Олимпиады с российской сборной. Наша сборная получила серебряные медали.
Для Финляндии это первая в истории победа на Олимпийских играх — они выиграли со счетом 2:1. У россиян шайбу забросил Михаил Григоренко (
На воротах сборной стоял
Свою профессиональную карьеру Харри Сятери начал в 2008 году в финском клубе «Таппара». За эту команду голкипер выступал почти три сезона, а в 2010 году переехал в Северную Америку.
— Играл в фарм-клубе San Jose Sharks — команде AHL Worcester Sharks — четыре сезона. Летом 2014 года подписал контракт с клубом КХЛ — «Витязем», в котором отыграл два сезона. После окончания контракта с подмосковной командой Сятери вновь решил попробовать силы за океаном, подписав двусторонний контракт с Florida Panthers. Вратарь дебютировал в НХЛ, но провел всего девять матчей, оказавшись затем в команде AHL Springfield Thunderbirds. Летом
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Кроме того, олимпийскую бронзу взял защитник новосибирского клуба,
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