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Вратарь ХК «Сибирь» стал золотым призером Олимпийских игр, обыграв Россию

Сборная России взяла серебряную медаль

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Харри Сятери играет в «Сибири» с 2019 года

Харри Сятери играет в «Сибири» с 2019 года

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Вратарь хоккейного клуба «Сибирь» Харри Сятери стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии. Сегодня финны взяли золото в финальной игре Олимпиады с российской сборной. Наша сборная получила серебряные медали.

Для Финляндии это первая в истории победа на Олимпийских играх — они выиграли со счетом 2:1. У россиян шайбу забросил Михаил Григоренко (8-я минута). У финнов отличились Вилле Покка (24-я) и Ханнес Бьернинен (41-я).

На воротах сборной стоял 32-летний Харри Сятери — с 2019 года спортсмен играет в ХК «Сибирь».

Свою профессиональную карьеру Харри Сятери начал в 2008 году в финском клубе «Таппара». За эту команду голкипер выступал почти три сезона, а в 2010 году переехал в Северную Америку.

— Играл в фарм-клубе San Jose Sharks — команде AHL Worcester Sharks — четыре сезона. Летом 2014 года подписал контракт с клубом КХЛ — «Витязем», в котором отыграл два сезона. После окончания контракта с подмосковной командой Сятери вновь решил попробовать силы за океаном, подписав двусторонний контракт с Florida Panthers. Вратарь дебютировал в НХЛ, но провел всего девять матчей, оказавшись затем в команде AHL Springfield Thunderbirds. Летом 2018-го был обменян в Detroit Red Wings, — рассказывали про спортсмена в пресс-службе ХК «Сибирь». — После этого подписал контракт с «Сибирью».

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Кроме того, олимпийскую бронзу взял защитник новосибирского клуба, 29-летний Михал Чайковски. Спортсмен играет в составе сборной Словакии — команда заняла третье место Олимпиады вчера, 19 февраля, в матче против Швеции.

Мы следим за всеми событиями Олимпиады в этом сюжете.

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