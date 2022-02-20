Поход за золотом: сборные России и Финляндии встретились в финале на Олимпиаде

Любопытный факт: сборная России ещё ни разу не выигрывала Олимпиаду под своим названием и флагом. В 1992 году после распада СССР на Олимпиаде в Альбервиле играла «Объединённая команда» (неофициальное название — «Сборная СНГ»), а в 2018 году из-за допингового скандала наши хоккеисты (как и все остальные спортсмены олимпийской сборной России) играли под названием «Олимпийские спортсмены из России». В обоих случаях официальным символом команд был нейтральный флаг Олимпиады с пятью разноцветными кольцами на белом фоне.

Что интересно, сборная России называлась по-другому только в эти золотые два года. Как мы знаем, на этой Олимпиаде сборная России именуется Олимпийским комитетом России. Намёк понят?