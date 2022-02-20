Поход за золотом: сборные России и Финляндии встретились в финале на Олимпиаде

Про сборную Финляндии тоже есть интересные истории. Финны всего второй раз в истории выходят в финал Олимпиады. Впервые им удалось это сделать в 2006 году в Турине, но тогда сборная Финляндии проиграла... шведам со счётом 2:3. В этом году финал Финляндия — Швеция мог повториться, но сборная России спутала все карты. Получится ли у финнов завоевать первое олимпийское золото?
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Любопытный факт: сборная России ещё ни разу не выигрывала Олимпиаду под своим названием и флагом. В 1992 году после распада СССР на Олимпиаде в Альбервиле играла «Объединённая команда» (неофициальное название — «Сборная СНГ»), а в 2018 году из-за допингового скандала наши хоккеисты (как и все остальные спортсмены олимпийской сборной России) играли под названием «Олимпийские спортсмены из России». В обоих случаях официальным символом команд был нейтральный флаг Олимпиады с пятью разноцветными кольцами на белом фоне.
Что интересно, сборная России называлась по-другому только в эти золотые два года. Как мы знаем, на этой Олимпиаде сборная России именуется Олимпийским комитетом России. Намёк понят?
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Мы не можем обойтись без традиционного опроса. Кто сегодня победит?
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Состав сборной Финляндии
Как будут выглядеть сочетания финской сборной на игру? Тут всё очень просто — очень много игроков из КХЛ. Поэтому те, кто следят за нашей лигой, увидят много знакомых лиц.
Тройки нападения сборной Финляндии:
- Маркус Гранлунд — Сакари Маннинен — Теэму Хартикайнен
- Харри Песонен — Вальтери Филлпула — Ииро Пакаринен
- Миро Аалтонен — Йоонас Нятинен — Леонид Комаров
- Саку Мяеналанен — Ханнес Бьорнинен — Марко Антилла
А это защитные связки:
- Микко Лехтонен — Юусо Хиетанен
- Петтери Линдбом — Сами Ватанен
- Никлас Фриман — Вальттери Кемиляйнен
Седьмым и восьмым защитниками стали Атте Охтамаа и Вилле Покка. Защищать ворота будет Харри Сятери, а запасной голкипер — Юхо Олкинуора.
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Состав сборной России
Изменений ровно ноль. Состав такой же, как и на полуфинальный матч со сборной Швеции.
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Доброе утро всем, кто проснулся, чтобы смотреть хоккей!
Судьба золотых медалей решится уже совсем скоро. Надеемся, что их завоюет наша сборная!
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