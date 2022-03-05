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«Не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире»: финские игроки попрощались с командой ХК «Сибирь» — видео

Они сказали, что хотели бы продолжить выступать в плей-офф, но не могут

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Харри Сятери и Юрки Йокипакка покидают команду

Харри Сятери и Юрки Йокипакка покидают команду

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Харри Сятери и Юрки Йокипакка попрощались с игроками новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Видеозапись была опубликована на официальной странице клуба в группе во «ВКонтакте». О том, что они покидают команду, стало известно вчера.

— Парни, думаю, все уже знают о том, что произошло. Мы решили вернуться домой. Очевидно, это никому не нравится, нам это не нравится. Мы бы хотели сражаться вместе с вами дальше в плей-офф. Но ситуация такова, что мы должны быть с нашими семьями, должны думать о них, — сказал Харри Сятери.

Он отметил, что играть с новосибирцами было очень приятно.

— Я не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире, — добавил финский игрок. — У нас классная команда, я бы хотел сражаться вместе с вами дальше до конца, но, конечно, семья на первом месте. Я желаю вам лучшего, надеюсь, вы пройдете «Салават». Надеюсь, всё нормализуется, и мы увидимся в будущем. Вот, что я хочу сказать. Я хочу поблагодарить вас, парни. С некоторыми из вас я играл три года — это было классное время, спасибо.

Юрки Йокипакка также выступил с речью.

— Хаба сказал всё, что я думаю об этой ситуации и почему я уезжаю тоже. Я хочу поблагодарить каждого, весь штат, три года для меня были невероятными в Сибири, я завел новых друзей. Я бы дальше хотел играть в плей-офф, но есть что есть, — вздохнул Юрки Йокипакка. — У нас есть много воспоминаний за эти три года. Я желаю вам лучшего, несмотря на то, что проиграли сегодня — продолжайте биться!

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Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним финским вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.

4 марта состоялся второй матч плей-офф в рамках четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022. Хоккеисты «Сибири» встретились с соперниками из уфимского клуба «Салават Юлаев». Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева» (1:0, 2:1, 1:0).

Дорогие читатели, мы вынуждены закрыть комментарии в материалах, касающихся темы спецоперации на Украине и ее последствий. Это мера вынужденная, но надеемся, что временная. Спасибо за понимание!

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ХК «Сибирь»хоккей
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