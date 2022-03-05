«Не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире»: финские игроки попрощались с командой ХК «Сибирь» — видео

Он отметил, что играть с новосибирцами было очень приятно.

— Я не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире, — добавил финский игрок. — У нас классная команда, я бы хотел сражаться вместе с вами дальше до конца, но, конечно, семья на первом месте. Я желаю вам лучшего, надеюсь, вы пройдете «Салават». Надеюсь, всё нормализуется, и мы увидимся в будущем. Вот, что я хочу сказать. Я хочу поблагодарить вас, парни. С некоторыми из вас я играл три года — это было классное время, спасибо.

Юрки Йокипакка также выступил с речью.

— Хаба сказал всё, что я думаю об этой ситуации и почему я уезжаю тоже. Я хочу поблагодарить каждого, весь штат, три года для меня были невероятными в Сибири, я завел новых друзей. Я бы дальше хотел играть в плей-офф, но есть что есть, — вздохнул Юрки Йокипакка. — У нас есть много воспоминаний за эти три года. Я желаю вам лучшего, несмотря на то, что проиграли сегодня — продолжайте биться!