«Не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире»: финские игроки попрощались с командой ХК «Сибирь» — видео

Харри Сятери и Юрки Йокипакка попрощались с игроками новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Видеозапись была опубликована на официальной странице клуба в группе во «ВКонтакте». О том, что они покидают команду, стало известно вчера.
— Парни, думаю, все уже знают о том, что произошло. Мы решили вернуться домой. Очевидно, это никому не нравится, нам это не нравится. Мы бы хотели сражаться вместе с вами дальше в плей-офф. Но ситуация такова, что мы должны быть с нашими семьями, должны думать о них, — сказал Харри Сятери.
Он отметил, что играть с новосибирцами было очень приятно.
— Я не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире, — добавил финский игрок. — У нас классная команда, я бы хотел сражаться вместе с вами дальше до конца, но, конечно, семья на первом месте. Я желаю вам лучшего, надеюсь, вы пройдете «Салават». Надеюсь, всё нормализуется, и мы увидимся в будущем. Вот, что я хочу сказать. Я хочу поблагодарить вас, парни. С некоторыми из вас я играл три года — это было классное время, спасибо.
Юрки Йокипакка также выступил с речью.
— Хаба сказал всё, что я думаю об этой ситуации и почему я уезжаю тоже. Я хочу поблагодарить каждого, весь штат, три года для меня были невероятными в Сибири, я завел новых друзей. Я бы дальше хотел играть в плей-офф, но есть что есть, — вздохнул Юрки Йокипакка. — У нас есть много воспоминаний за эти три года. Я желаю вам лучшего, несмотря на то, что проиграли сегодня — продолжайте биться!
Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с
4 марта состоялся второй матч плей-офф в рамках четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022. Хоккеисты «Сибири» встретились с соперниками из уфимского клуба «Салават Юлаев». Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева» (1:0, 2:1, 1:0).