Красавица-майор занялась силовым спортом, чтобы выйти из депрессии после смерти мужа

После этого меня накрыла тяжелая депрессия. Чтобы как-то отвлечься и показать пример детям (у Татьяны две дочери — 16 и 12 лет. — Прим. ред.), начала потихоньку ходить в зал. Сначала без фанатизма, просто посещала легкие тренировки. Потом они становились всё тяжелее и тяжелее.

В какой-то момент тренер мне предложила: «Давай мы уже будем готовиться к сцене». Я согласилась. Говорит: «Тело твое уже готово, надо только подсушиться, чтобы позирование отрабатывать, чтобы это красиво было».

— Вы начали заниматься в 35 лет — и такой прогресс. Опыт какой-то был уже?