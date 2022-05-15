Красавица-майор занялась силовым спортом, чтобы выйти из депрессии после смерти мужа

Майор из Екатеринбурга выиграла турнир по бодибилдингу в категории «Бикини-велнесс». Тяжелыми силовыми тренировками опытная сотрудница ГУФСИН Татьяна Савельева занялась после семейной трагедии — в аварии разбился муж. Чтобы выйти из тяжелой депрессии и подать пример дочкам, после службы она ходила в зал, а через три года стала чемпионкой области. Звучит как сюжет для фильма? Не торопитесь.
Авария в новогоднюю ночь
— В какой момент вы решили пойти в силовой спорт?
— Вообще девушки, которые занимаются этим видом спорта, мне раньше очень нравились. Я смотрела картинки, посты, но всё было не всерьез. А в 2019 году у меня случилась семейная трагедия: в автомобильной катастрофе погиб мой муж Александр Савельев.
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе ФКУ ИК-2 подполковник Александр Савельев был ответственным по колонии в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года. Он попал в аварию в 00:30, когда направлялся к месту несения службы и проехал на мигающий зеленый, столкнувшись с автомобилем, который проехал на желтый. Александр скончался до прибытия медиков.
После этого меня накрыла тяжелая депрессия. Чтобы как-то отвлечься и показать пример детям (у Татьяны две дочери — 16 и 12 лет. — Прим. ред.), начала потихоньку ходить в зал. Сначала без фанатизма, просто посещала легкие тренировки. Потом они становились всё тяжелее и тяжелее.
В какой-то момент тренер мне предложила: «Давай мы уже будем готовиться к сцене». Я согласилась. Говорит: «Тело твое уже готово, надо только подсушиться, чтобы позирование отрабатывать, чтобы это красиво было».
— Вы начали заниматься в 35 лет — и такой прогресс. Опыт какой-то был уже?
— Что касается силовых тренировок — нет. Легкая атлетика в основном, ничего особенного. Бег, бег на лыжах. Максимум, что я делала, — это дома кардио. Ну и на работе сдавали зачеты по физподготовке — бег челночный, пресс и так далее.
— Трудно дались тренировки?
— Да. Большой вес, тяжелая последовательность. Ну я привыкла быстро. Сложнее было привыкнуть к соблюдению БЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов. — Прим. ред.). Всегда хочется что-то съесть вкусненькое. Но понимаешь, что если ты съешь какую-то пироженку, то вся твоя тяжелая тренировка прошла зря. Всегда в рамках себя держишь.
«Что, делать нечего? Езжай домой — пиво, телевизор»
— Расскажите, как питаетесь.
— У меня низкоуглеводное питание. Из углеводов предпочитаю в основном овсянку и гречку, один раз в неделю макароны твердых сортов. Это только утром и в обед. Из белков я ем очень много форели, приготовленной на пару либо на гриле. И естественно, филе куриное. Протеин химический стараюсь не употреблять ни в батончиках, ни в порошке. Вообще всё натуральное, кроме витаминов. Соблюдаю питьевой режим. Из фруктов только зеленые яблоки и ягоды: вишня, клубника. Жиры получаю из авокадо и оливкового масла.
Режим следующий: завтрак, обед и ужин, два перекуса. Перед тренировкой, это часов в семь вечера, легкий перекус. Я готовлю суфле из яичных белков, овощи какие-то, огурцы, немного помидоров. Пошла на тренировку. После тренировки — уже хорошо прожаренное на гриле куриное филе либо форель с овощами. Это может быть и брокколи, и свеженарезанный салат.
Со специями тоже не размахнуться. Максимум, что можно — это копченая паприка, травы и лимон. Всё на гриле в основном, на пару тоже. Готовлю я для семьи вечером, для себя — с утра. Дети едят обычные блюда.
— Что было тяжелее всего?
— Отказаться от сладкого. Особенно когда дни рождения и праздники. Я боялась, что меня не поймут, раз я не сижу со всеми за общим столом. Но потом подумала, что это я все-таки иду к цели, а не кто-то за меня. Девочки на работе начали к этому нормально относиться и вместо куска торта мне уже яблочко предлагают.
— На работе как реагировали?
— Я не говорила сначала. Просто тренировки и тренировки.
Я отвечала: «Нет, у меня тренировка». Занимаюсь четыре дня в неделю по полтора-два часа: понедельник, вторник, четверг, воскресенье. Тяжелая тренировка занимает полтора часа плюс кардио 40 минут как минимум. В 11 часов я только из зала выхожу.
— Не думаете, что такие нагрузки могут быть вредны для здоровья?
— Я считаю, что это только положительно сказывается на организме, тем более на женском. Думаю, что женщина в моем возрасте начинает уже принимать более тяжелые формы. Чтобы этого не происходило, чтобы сохранить молодость, привлекательность, желание любить себя, в первую очередь и нужны силовые тренировки. Это не пауэрлифтинг, после которого грудь большая и спина. Единоборства тоже не люблю. Я считаю, что мой спорт — красивый и женственный.
Большие веса дают большой результат, растут мышцы. Здесь работаешь конкретно на результат. Тебе надо более выпуклые мышцы той или иной части тела. Этого возможно добиться только большим весом.
— Когда результат заметили на себе?
— Когда начали соблюдать строгое БЖУ — это почти два года назад.
Хотя вес практически не изменился. Мы на вес и не работали: не было цели похудеть. Сейчас вешу 57 килограммов. Когда на соревнования я выходила, было 53 килограмма: там идет полный слив воды, это только соревновательный вес.
Самочувствие изменилось, бодрячок всегда! На работе бывают ситуации разные, работаешь с людьми (Татьяна — старший инспектор отдела пенсионного обеспечения. — Прим. ред.), устаешь. Не хочется идти на тренировку, очень тяжело себя собрать. Я работаю до шести, и самое важное — именно с шести до семи не дать себе слабинки. Поэтому я стараюсь собираться быстрее на тренировку.
«Купальника хватает на три раза»
— Во сколько обходятся тренировки и поддержание формы?
— Очень дорого. Я бы сама не справилась со своим бюджетом. В него входят качественное питание, услуги тренера и зала. Мне покупают сразу же целиком форель на четыре килограмма, которая стоит около 5000 рублей, я съедаю ее за неделю. Заворачиваю ее в бумагу для выпекания.
Ни одна рыба так не зашла, как форель или семга. Я не могу много есть куриного филе. Уже в каком виде только не пробовала: и котлеты, и по-всякому. Очень тяжело сейчас в наше время найти качественное авокадо. Орехи — в основном кешью. 100 граммов около 300 рублей стоит.
— А сами соревнования?
— Взносы копеечные там — тысяча-полторы. Дорогое удовольствие — это грим, образ, купальник. На весенний сезон, допустим, один купальник. У девочек, конечно, разные запросы. На весну я взяла один купальник, на осень планирую другой.
Купальник стоит в пределах 30 тысяч рублей. Образ (прическа и макияж) стоит 12 тысяч — это один раз выйти на сцену. Грим тела — от 3500 до 4500. Плюс видеосъемка — около 2000, фотосъемка — это еще 3500. Вот из чего складывается одно соревнование. Купальника хватает на три выхода. Стразы потом отпадают.
Семья
— Кто вас поддерживал на выступлении?
— Близкие люди со мной были: дочь младшая, человек, с которым я сейчас состою в отношениях. Они меня очень поддерживали, даже больше меня переживали. Вообще не ожидали, что я с первого раза еще и первое место займу.
Поддержка, безусловно, играет большую роль, потому что нервное напряжение в те моменты, когда ты без углеводов на сушке, сумасшедшее. Это последний месяц перед соревнованиями. Потом в последнюю неделю идет слив воды. Каждый день пьешь всё меньше и минимум в день соревнований — 100 миллилитров. В еде одни белки и жиры. Для психики это тяжело. Вообще с ровного места обижаешься непонятно на что, как ежик.
Близкие отнеслись понимающе, что лучше меня не трогать: пусть она нервничает, посидит в одиночке, и всё пройдет. Это был у меня первый опыт. Я в осенний период всё пересмотрю, всё будет по-другому: и поведение, и общение. Всё будет мягче.
— Дочки, глядя на вас, занялись спортом?
— Девочки у меня сами с трех лет занимались спортивной акробатикой, также занимали призовые места. Потом бросили. Сейчас они занимаются со мной в этом же зале, одна — карате, другая — кроссфитом. Я так всё настроила по времени, чтобы быть вместе. Как в сказке «Золушка»: «Крошки мои, за мной!»
«Сцена очень затягивает»
— Люди чаще стали обращать внимание на вас?
— Я же не хожу в напряжении постоянно, а в обычной одежде ничего и не скажешь. Мышцы видно, только когда занимаешь определенную позу и напрягаешь их. На пляже да — очень заметно это. Я всегда с детьми, а у меня дети такие же накачанные, подтянутые. Три эффектные девочки привлекают внимание.
— С завистью и осуждением столкнулись?
— Я всегда стараюсь быть выше всего этого. Не выпендриваюсь, себя выше других не ставлю. Поведение тоже не вызывающее, я обычный рядовой сотрудник, как я считаю. Но это с моей стороны так. Может быть, люди меня другой видят. По крайней мере, в лицо никто ничего не говорит. Сколько раз даже и предлагала: «Хочешь — скажи. Я выслушаю, либо по морде получишь и дальше пойдешь».
— Деретесь хорошо?
— Дралась только в детстве, поэтому вряд ли.
— Что мотивирует?
— Естественно, мотивирует внешний вид. Хорошо выглядеть, я к этому стремлюсь. Тем более девушке с двумя детьми в таком возрасте. Мне через два года 40 лет, и я для себя открыла такой спорт, мне нравится. Плюс из-за того, что сейчас я вышла на сцену, это очень затягивает. Я получила такой заряд эмоций, которые нигде не получу. Я раньше смотрела только картинки, а сейчас я сама была на сцене, это просто вау!