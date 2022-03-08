«Сибирь» на грани вылета из плей-офф. Неоднозначное решение судьи не позволило сравнять счет в серии с «Салаватом»

Новосибирская «Сибирь» провела четвертый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против «Салавата Юлаева» из Уфы. Серия идет до четырех побед, и команда, которая их одержит, выходит в следующий раунд. До начала четвертой встречи счет в серии был 2:1 в пользу уфимцев, но «Сибирь» в случае второго подряд домашнего успеха могла восстановить равновесие, вернув интригу в противостояние. В двух матчах в Уфе «Сибирь» уступила, а в первом домашнем матче выиграла в рекордном третьем овертайме со счетом 2:1. Как протекала четвертая игра — в репортаже НГС.
Перед второй домашней игрой и для «Сибири», и для «Салавата» ключевым вопросом было восстановление после длиннейшего марафона в предыдущем матче. Три овертайма высосали много сил и эмоций, и в четвертом матче новосибирцы выглядели намного менее энергичными, резкими и быстрыми.
Уфимцы открыли счет уже на третьей минуте, когда голкипер хозяев Антон Красоткин не удержал шайбу после дальнего броска, а Данил Алалыкин смог протолкнуть ее за линию. Ближе к концу первого периода «Сибирь» осталась в меньшинстве — втроем против пятерых, и «Салават» не мог упустить такой шанс увеличить преимущество: отличился один из лучших центрфорвардов КХЛ Александр Кадейкин.
0:2 после первого отрезка — счет крайне неприятный, но не смертельный, и «Сибирь» не раз по ходу сезона вытаскивала «мертвые» матчи.
На старте второй двадцатиминутки Виктор Тихонов забил третью шайбу гостей, подставив клюшку на пятачке, и на заполненных трибунах ЛДС стало совсем грустно. К чести новосибирцев, они не сдались: гол защитника Михала Чайковски, который остался единственным легионером в составе после отъезда финнов, подарил надежду на чудо. Но три минуты спустя «Сибирь» пропустила вновь.
Голы защитника Ильи Морозова и шайба Александра Шарова сократили отставание «Сибири» до минимума. Оставалось играть еще более 15 минут, и при бешеной поддержке болельщиков команда Андрея Мартемьянова могла бы устроить уфимцам жаркую концовку, но неоднозначное судейское решение лишило «Сибирь» такой возможности.
Тот же самый Шаров грубо сыграл против Григория Панина, влетев тому в голову, и изначально арбитры выписали форварду «Сибири» лишь малый штраф. Но затем последовало изучение момента посредством видеопросмотра, после чего наказание ужесточили — пять минут меньшинства для новосибирцев и удаление до конца игры для Шарова.
«Салават» реализовал численное преимущество, забросив пятую шайбу, а у «Сибири» уже не осталось сил, чтобы сопротивляться. Замена вратаря на шестого полевого за полминуты до конца выглядела жестом отчаяния, и шестой гол уфимцев был забит уже в пустые ворота.
Таким образом, счет в серии между «Сибирью» и «Салаватом» стал 3:1 в пользу уфимцев, и каждый следующий матч может стать для нашей команды последним в нынешнем плей-офф. Пятая игра серии пройдет в Уфе 10 марта.
Ранее ХК «Сибирь» на фоне ситуации на Украине покинули два легионера из Финляндии — Харри Сятери и Юрки Йокипакка. При этом контракт с 30-летним защитником Юрки Йокипакка должен был закончиться через два месяца, 30 апреля 2022 года. В январе «Сибирь» продлила контракт с 32-летним вратарем Харри Сятери до 30 апреля 2023 года.
Из «Салавата Юлаева» по той же причине ушли все легионеры.