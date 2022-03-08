«Сибирь» на грани вылета из плей-офф. Неоднозначное решение судьи не позволило сравнять счет в серии с «Салаватом»

Перед второй домашней игрой и для «Сибири», и для «Салавата» ключевым вопросом было восстановление после длиннейшего марафона в предыдущем матче. Три овертайма высосали много сил и эмоций, и в четвертом матче новосибирцы выглядели намного менее энергичными, резкими и быстрыми.

Уфимцы открыли счет уже на третьей минуте, когда голкипер хозяев Антон Красоткин не удержал шайбу после дальнего броска, а Данил Алалыкин смог протолкнуть ее за линию. Ближе к концу первого периода «Сибирь» осталась в меньшинстве — втроем против пятерых, и «Салават» не мог упустить такой шанс увеличить преимущество: отличился один из лучших центрфорвардов КХЛ Александр Кадейкин.