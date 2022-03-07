«Сибирь» выиграла у «Салавата» в третьем овертайме — таких длинных матчей в Новосибирске еще не было

Табло и тут отличилось, выдав перл в виде трехминутного штрафа для «Салавата», чего хоккейные правила не предусматривают (подробно расписывать, кому дали большой штраф, а кому — малый, на экране почему-то не стали).



Вторая дополнительная двадцатиминутка тоже оказалась безголевой, несмотря на обилие удалений с обеих сторон. Удача пришла к «Сибири» в третьем дополнительном периоде, когда цели достиг бросок Валентина Пьянова. Пять тысяч болельщиков возвращались со стадиона домой усталые, но максимально счастливые — это был исторический матч для «Сибири», которой удалось вернуть в серию интригу.