«Сибирь» выиграла у «Салавата» в третьем овертайме — таких длинных матчей в Новосибирске еще не было

Хоккейная «Сибирь» выиграла первый домашний матч серии против «Салавата», установив клубный рекорд по продолжительности игры плей-офф.
Шоу вместо легионеров
Первый домашний матч розыгрыша Кубка Гагарина — 2022 болельщики ждали с большим нетерпением: слишком уж давно «Сибирь» не выходила в плей-офф. Руководство клуба сделало всё, чтобы зрители, пришедшие в воскресенье на трибуны ЛДС «Сибирь», почувствовали праздник. Красочное шоу с барабанщиками и альпинистами, спускающимися с потолка стадиона, аниматоры и различные активности в фойе, интересный видеоролик-превью по мотивам известной сказки «12 месяцев» — всё было сделано для того, чтобы поднять настроение. Но главным, конечно, оставался сам хоккей, где далеко не всё казалось радужным.
«Сибирь», которой в соперники по первому раунду достался «Салават Юлаев», проиграла в Уфе два стартовых матча серии и домой приехала не в самом лучшем расположении духа. Спешный отъезд легионеров не обошел стороной и новосибирцев, которые лишились стартового вратаря Харри Сятери и ведущего защитника Юрки Йокипакки. Уфимцы, в свою очередь, потеряли целое первое звено, но смогли компенсировать потери за счет собственного резерва.
Ожидалось, что перед своими болельщиками «Сибирь» сыграет более активно и будет действовать, что называется, первым номером. Эти ожидания оправдались, и уже в самом начале матча подопечные Андрея Мартемьянова получили великолепный шанс открыть счет, когда соперник остался втроем против пятерых. Увы, большинство «Сибирь» реализовать не смогла, а из имевшегося позиционного давления не выжала опасных моментов. Более того, самым ярким эпизодом в стартовой двадцатиминутке был момент у ворот «Сибири», когда лидер уфимцев Александр Кадейкин убежал один на один, но проиграл дуэль голкиперу Антону Красоткину.
Непослушное табло
Во втором периоде у болельщиков «Сибири» появился долгожданный повод для радости. Хозяева забили, когда Егор Аланов здорово подстроился под шайбу после комбинации с участием Джей Си Лайпона и Дениса Голубева — выстрел пришелся впритирку со штангой. Выплеск эмоций был настолько сильным, что не выдержало даже табло на ЛДС «Сибирь», со страху добавившее единичку не «Сибири», а команде из Уфы, что было встречено громогласным возмущением и быстро исправлено.
Чуть позже Никита Коротков, убегавший в меньшинстве один на один, имел прекрасную возможность увеличить преимущество новосибирцев, но свой момент не реализовал. А вот «Салават» не упустил возможность забить и сделал это, играя в меньшинстве. Гости подкараулили ошибку новосибирцев, организовав образцовую контратаку, и внук легендарного советского хоккейного тренера Виктор Тихонов сравнял счет.
Бесконечный овертайм
Бесконечный овертайм — одна из главных изюминок кубковых матчей. Эта мода пришла из Северной Америки, где определять победителя в матче плей-офф посредством серии штрафных бросков не любят, считая это неспортивным. Вместо этого играют до забитого гола, сколько бы времени играть не пришлось. Накануне в серии между столичным ЦСКА и ярославским «Локомотивом» зрители увидели аж три полных овертайма, и лишь в четвертом дополнительном периоде армейцы смогли вырвать победу.
Новосибирск таких длинных матчей еще не знал, и зрители с любопытством делились ощущениями в перерыве перед овертаймом. Дополнительная порция хорошего хоккея в выходной день многими была воспринята на ура, но это были еще цветочки. В самом конце первого овертайма «Салават» забил гол, но перед тем как шайба пересекла линию ворот, игрок уфимцев Григорий Панин нанес травму Денису Бодрову, что вызвало возмущение зрителей. Бригада арбитров снова отправилась смотреть момент на видео, после чего гол был отменен, а командам выписали штрафы: «Сибири» — малый, а Панину — пятиминутный и удаление до конца игры.
Табло и тут отличилось, выдав перл в виде трехминутного штрафа для «Салавата», чего хоккейные правила не предусматривают (подробно расписывать, кому дали большой штраф, а кому — малый, на экране почему-то не стали).
Вторая дополнительная двадцатиминутка тоже оказалась безголевой, несмотря на обилие удалений с обеих сторон. Удача пришла к «Сибири» в третьем дополнительном периоде, когда цели достиг бросок Валентина Пьянова. Пять тысяч болельщиков возвращались со стадиона домой усталые, но максимально счастливые — это был исторический матч для «Сибири», которой удалось вернуть в серию интригу.
Счет в противостоянии с уфимцами стал 1:2 в пользу «Салавата». Четвертый матч серии пройдет в Новосибирске 8 марта.
Ранее стало известно, что из «Салавата» ушли все легионеры. Также «Сибирь» сообщила, что два игрока — Харри Сятери и Юрки Йокипакка — покинули состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Оба спортсмена являются гражданами Финляндии. Контракт с