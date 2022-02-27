Горнолыжный комплекс «Юрманка» не смогли запустить в этом сезоне

Горнолыжный комплекс «Юрманка», который предполагали открыть в феврале, пока работать не будет: его не могут передать на баланс Маслянинского района.



— Процесс передачи осложнен тем, что имущество горнолыжного комплекса разрознено и принадлежит нескольким собственникам, — сообщили в Министерстве спорта Новосибирской области. — Собственником не окончательно формализованы условия передачи, часть земельных участков не предполагает использование муниципальным учреждением.

Кроме того, уточнили в минспорта, по нескольким участкам нужно скорректировать документы градостроительного планирования, а также провести детальную инвентаризацию имущества комплекса, так как оборудование изношено и может быть небезопасным для туристов.