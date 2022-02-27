Горнолыжный комплекс «Юрманка» не смогли запустить в этом сезоне

Горнолыжный комплекс «Юрманка», который предполагали открыть в феврале, пока работать не будет: его не могут передать на баланс Маслянинского района.
— Процесс передачи осложнен тем, что имущество горнолыжного комплекса разрознено и принадлежит нескольким собственникам, — сообщили в Министерстве спорта Новосибирской области. — Собственником не окончательно формализованы условия передачи, часть земельных участков не предполагает использование муниципальным учреждением.
Кроме того, уточнили в минспорта, по нескольким участкам нужно скорректировать документы градостроительного планирования, а также провести детальную инвентаризацию имущества комплекса, так как оборудование изношено и может быть небезопасным для туристов.
20 января статус «Юрманки» обсудили представители областного правительства, Заксобрания, администрации Маслянинского района и один из собственников — компания ООО СК «ВИРА-строй».
— Принято решение о невозможности запуска объекта в зимнем сезоне 2021/2022 и проведении дополнительных мероприятий по формализации окончательных условий передачи имущества со стороны ООО СК «ВИРА-строй», уточнения рыночной стоимости имущества со стороны ООО СК «ВИРА-строй», уточнения рыночной стоимости имущества ГЛК «Юрманка» департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области, — говорится в ответе минспорта на запрос НГС.
Кроме оценки стоимости комплекса, сейчас составляют перечень передаваемого имущества и земельных участков. Промежуточные результаты по работе горнолыжного комплекса планируют получить в первом квартале 2022 года.
Во время подготовки материала ООО СК «ВИРА-строй» не ответило на запрос НГС по ситуации.
Компания «ВИРА-строй» — один из крупных застройщиков в Новосибирске. Компания построила большую часть домов в Южно-Чемском жилмассиве: ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Новые матрешки». В прошлом году застройщик ввел в эксплуатацию жилой дом на улице Аэропорт, 1/1, после чего начались судебные разбирательства с силовиками и мэрией на предмет законности строительства здания вблизи войсковой части.
По данным базы «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2020 году была 164 миллиона рублей. Совладельцами компании являются бывший вице-губернатор Новосибирской области Сергей Аксёненко, сын Александра Карелина Денис Карелин. В списке бывших участников и учредителей числится депутат Госдумы Александр Аксёненко.
Горнолыжный комплекс Новососедово в этом сезоне тоже не работает. Но горки всё же еще остались. Например, на территории города, в районе педуниверситета, работают горнолыжные комплексы «Иня» и «Альбатрос». Недалеко от Академгородка можно покататься на базе «Ключи». Есть небольшая горка на Студенческой.