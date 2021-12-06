Власти НСО объявили, что Юрманку откроют в конце зимнего сезона

Как уточнили в министерстве, чтобы передать Юрманку муниципалитету, нужно решить еще несколько оргвопросов. В том числе по техобслуживанию инженерных систем, переоформлению документов по эксплуатации подъемников. Если все процедуры получится провести вовремя, комплекс могут открыть в конце сезона.

— С участием профильных ведомств правительства Новосибирской области, администрации Маслянинского района и ООО СК «ВИРА-строй» (по данным минспорта, это основной собственник имущественного комплекса) проведен ряд рабочих совещаний, в том числе с выездом на объект, — сообщили НГС в ведомстве. — С учетом значительного количества подготовительных мероприятий прогнозный срок возобновления работы горнолыжного комплекса февраль 2022 года.



В ООО СК «ВИРА-строй» отказались комментировать ситуацию.

Компания «ВИРА-строй» — один из крупных застройщиков в Новосибирске. Компания построила большую часть домов в Южно-Чемском жилмассиве: ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Новые матрешки». В прошлом году застройщик ввел в эксплуатацию жилой дом на улице Аэропорт, 1/1, после чего начались судебные разбирательства с силовиками и мэрией на предмет законности строительства здания вблизи войсковой части.