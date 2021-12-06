Власти НСО объявили, что Юрманку откроют в конце зимнего сезона

Горнолыжный комплекс Юрманка в Новосибирской области откроется в конце зимнего сезона. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
— На текущий момент совместно с собственником объекта и администрацией Маслянинского района сформирован план мероприятий по передаче имущественного комплекса в муниципальную собственность для возобновления его функционирования, — сообщили в ответ на запрос НГС о сроках открытия комплекса в областном министерстве спорта. — Процесс связан с проведением комплекса мероприятий по оформлению земельных и имущественных отношений, осложненных наличием нескольких собственников имущества, необходимостью смены разрешенного использования объектов недвижимого имущества и внесения изменений в документы градостроительного планирования.
Как уточнили в министерстве, чтобы передать Юрманку муниципалитету, нужно решить еще несколько оргвопросов. В том числе по техобслуживанию инженерных систем, переоформлению документов по эксплуатации подъемников. Если все процедуры получится провести вовремя, комплекс могут открыть в конце сезона.
— С участием профильных ведомств правительства Новосибирской области, администрации Маслянинского района и ООО СК «ВИРА-строй» (по данным минспорта, это основной собственник имущественного комплекса) проведен ряд рабочих совещаний, в том числе с выездом на объект, — сообщили НГС в ведомстве. — С учетом значительного количества подготовительных мероприятий прогнозный срок возобновления работы горнолыжного комплекса февраль 2022 года.
В ООО СК «ВИРА-строй» отказались комментировать ситуацию.
Компания «ВИРА-строй» — один из крупных застройщиков в Новосибирске. Компания построила большую часть домов в Южно-Чемском жилмассиве: ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Новые матрешки». В прошлом году застройщик ввел в эксплуатацию жилой дом на улице Аэропорт, 1/1, после чего начались судебные разбирательства с силовиками и мэрией на предмет законности строительства здания вблизи войсковой части.
По данным базы «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2020 году была 164 миллиона рублей. Совладельцами компании являются бывший вице-губернатор Новосибирской области Сергей Аксёненко, сын Александра Карелина Денис Карелин. В списке бывших участников и учредителей числится депутат Госдумы Александр Аксёненко.
Горнолыжный комплекс Новососедово в этом сезоне тоже работать не будет. Но горки всё же еще остались. Например, на территории города, в районе педуниверситета, работают горнолыжные комплексы «Иня» и «Альбатрос». Недалеко от Академгородка можно покататься на базе «Ключи». Есть небольшая горка на Студенческой.
В прошлом году мы вели сериал про горнолыжные комплексы и рассказывали, где кататься новосибирцам. Кроме Шерегеша, где, кстати, отложили введение QR-кодов в гостиницах до конца январских праздников, можно съездить на «Танай», «Югус» или посетить два горнолыжных курорта Горного Алтая. А 26 ноября открылся сезон на базе «Пихтовый Гребень» в Тогучинском районе.