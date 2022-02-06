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Фигуристы вернули лидерство, лыжники докатились до золота. Что случилось во второй день Олимпиады

Свежий олимпийский дайджест прямиком из Пекина

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Лыжник Александр Большунов стал главным спортивным героем этого дня

Лыжник Александр Большунов стал главным спортивным героем этого дня

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В Пекине завершился второй медальный день Олимпиады, и для наших спортсменов он оказался весьма успешным: наша команда вернула преимущество в фигурном катании, взяла первое золото и добавила в медальную копилку немного серебра и бронзы.

Раньше всех соревнования начались у фигуристов, мужчины и женщины показывали короткую программу. По итогам первого дня сборная ОКР была на втором месте, но благодаря блистательному выступлению Камилы Валиевой вернулась на первое. Наша 15-летняя фигуристка получила 90,18 балла за свою программу.

По итогам коротких программ сборная России в четырех видах набрала 36 очков и вышла на первое место в командном турнире, опережая американцев на два балла.

Камиле Валиевой всего <nobr class="_">15 лет</nobr>, но спортивные эксперты <a href="https://www.e1.ru/text/sport/2022/02/03/70418780/" class="_" target="_blank">даже не сомневаются, что она уедет из Пекина с медалью</a>

Камиле Валиевой всего 15 лет, но спортивные эксперты даже не сомневаются, что она уедет из Пекина с медалью

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Следом 18-летний Марк Кондратюк упрочил лидерство сборной. За прокат фигурист получил 181,65 балла, уступив только японцу Юме Кагияме. Но жить надо так, чтобы тебе респектовал Голливуд. После проката Кондратюка актер Бен Стиллер написал в своем твиттере: «Мое уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar».

Фигуристы завершают день с 45 очками и первым местом в командном зачете, вторыми идут американцы, разница с первым местом — три балла. Третья позиция — у японцев (39 очков). Командный турнир завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц. За первое место в каждом виде команда получит 10 очков, за пятое — 6.

Первое золото Олимпиады принес лыжник Александр Большунов — он пришел первым в скиатлоне (15 километров — классикой, еще 15 километров — свободным стилем). Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Денис Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд и взял серебро. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

— Когда оторвался на минуту, понял, что всё, хватит — пора уже немного покайфовать. Финиш с флагом — это что-то нереальное, — поделился эмоциями Большунов. — И просто я беру и делаю это наяву. Хочу посвятить победу всем болельщикам — кто переживал, верил. Своим родным, которые больше всех переживают. А еще хочу поздравить отца, у которого вчера был день рождения. Подарка вчера не было, но я понимал, что на следующий день гонка и главный подарок, который я могу ему подарить, — то, что я взял и сделал сегодня.

В забеге конькобежцев сборная осталась в шаге от медалей: на дистанции 5000 метров Сергей Трофимов уступил третьему месту всего 0,4 секунды. С трамплином у мужчин тоже не вышло: Евгений Климов — пятый, Данил Сардеев — восьмой, Роман Трофимов — 23-й. Зато есть бронза в женском фристайле: Анастасия Смирнова стала третьей в могуле.

Соревнования по могулу выглядят так

Соревнования по могулу выглядят так

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СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

По итогам второго дня в копилке сборной России — 5 медалей: одно золото, два серебра и две бронзы. Это пока что третье место в общекомандном зачете — Норвегия и Швеция положили в копилку по две золотые медали.

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