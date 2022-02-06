Фигуристы вернули лидерство, лыжники докатились до золота. Что случилось во второй день Олимпиады

— Когда оторвался на минуту, понял, что всё, хватит — пора уже немного покайфовать. Финиш с флагом — это что-то нереальное, — поделился эмоциями Большунов. — И просто я беру и делаю это наяву. Хочу посвятить победу всем болельщикам — кто переживал, верил. Своим родным, которые больше всех переживают. А еще хочу поздравить отца, у которого вчера был день рождения. Подарка вчера не было, но я понимал, что на следующий день гонка и главный подарок, который я могу ему подарить, — то, что я взял и сделал сегодня.



В забеге конькобежцев сборная осталась в шаге от медалей: на дистанции 5000 метров Сергей Трофимов уступил третьему месту всего 0,4 секунды. С трамплином у мужчин тоже не вышло: Евгений Климов — пятый, Данил Сардеев — восьмой, Роман Трофимов — 23-й . Зато есть бронза в женском фристайле: Анастасия Смирнова стала третьей в могуле.