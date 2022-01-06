В Новосибирске из-за COVID-19 отменили матч Лиги чемпионов по волейболу

Отменен матч Лиги чемпионов CEV, который должен был состояться 11 января в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского «Локомотива».
— В рамках третьего круга четвертого раунда Лиги чемпионов CEV 2022 «Локомотив-Новосибирск» (Россия) — «Марибор» (Словения) отменен в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией
В рамках Лиги чемпионов новосибирская команда провела уже два матча. Выездная игра против итальянской команды «Чивитановой» завершилась со счетом 0:3 (25:17, 25:20, 25:15) в пользу соперников. Домашний матч с польской командой «Заксой Кендзежин-Козле» закончился также поражением новосибирцев 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 23:25). Следующая игра должна состояться в Польше 26 января.
В новогоднюю ночь на площади Ленина собрались толпы новосибирцев, хотя в конце прошлого года власти запретили массовые гуляния из-за пандемии.