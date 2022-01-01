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Тема дняКак Новосибирск празднует Новый год (онлайн)
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Сотни людей собрались в центре Новосибирска, несмотря на запрет массовых мероприятий

В конце года власти заявили, что новогоднего салюта не будет из-за коронавирусных ограничений

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Вот так выглядел центр города перед полуночью

Вот так выглядел центр города перед полуночью

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В ночь на 1 января в центре Новосибирска на площади Ленина сотни новосибирцев собрались, чтобы отпраздновать Новый год, несмотря на то что власти еще в ноябре отменили массовые гуляния.

— В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, культурно-массовые мероприятия с участием граждан запрещены. Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и новогоднюю ночь, — сообщала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время заседания в мэрии.

Также в мэрии поясняли, что из-за пандемии коронавируса салюта не будет.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по центру города и посмотрел, как жители отпраздновали главный праздник года.

Массовые мероприятия отменили еще в ноябре

Массовые мероприятия отменили еще в ноябре

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Но людей это не остановило

Но людей это не остановило

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Салют тоже отменили

Салют тоже отменили

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Но в новогоднюю ночь сотни горожан вышли на улицу

Но в новогоднюю ночь сотни горожан вышли на улицу

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Новогоднее настроение, его не остановить

Новогоднее настроение, его не остановить

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Весь вечер НГС ведет онлайн-трансляцию и рассказывает о том, как новосибирцы отмечают Новый год.

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Новый годмассовые мероприятиякоронавирус в Новосибирске
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