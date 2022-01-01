Сотни людей собрались в центре Новосибирска, несмотря на запрет массовых мероприятий

В ночь на 1 января в центре Новосибирска на площади Ленина сотни новосибирцев собрались, чтобы отпраздновать Новый год, несмотря на то что власти еще в ноябре отменили массовые гуляния.

— В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, культурно-массовые мероприятия с участием граждан запрещены. Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и новогоднюю ночь, — сообщала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время заседания в мэрии.

