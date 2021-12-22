Салют в ночь на 1 января отменили в Новосибирске из-за ковида

Ночью с 31 декабря на 1 января в Новосибирске не будет праздничных салютов ни на площади Ленина, ни на Михайловской набережной. Об этом сообщил начальник управления культуры мэрии Владимир Державец.
— К сожалению, нет, — ответил он на вопрос о салютах во время пресс-конференции в ТАСС.
Об этом уже в конце ноября говорила вице-мэр города Анна Терешкова — тогда высказывались предположения, что салюта не будет, если продлят ограничения.
Кроме того, в этом году праздничных мероприятий на Новый год не будет из-за коронавируса. В Театральном сквере будет играть музыка. Каток перед Оперным театром
В ноябре в Новосибирске поставили первую новогоднюю елку. Она появилась рядом с Центральным рынком. Также недавно в мэрии сообщили, что посещать катки можно будет без QR-кодов.