Салют в ночь на 1 января отменили в Новосибирске из-за ковида

Ночью с 31 декабря на 1 января в Новосибирске не будет праздничных салютов ни на площади Ленина, ни на Михайловской набережной. Об этом сообщил начальник управления культуры мэрии Владимир Державец.

— К сожалению, нет, — ответил он на вопрос о салютах во время пресс-конференции в ТАСС.

Об этом уже в конце ноября говорила вице-мэр города Анна Терешкова — тогда высказывались предположения, что салюта не будет, если продлят ограничения.