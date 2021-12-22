22 декабря среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 8/10
usd 73.82
eur 83.32
СрочноМинистр природы уходит в отставку
Все новости
Все новости

Салют в ночь на 1 января отменили в Новосибирске из-за ковида

Массовые гулянья и празднование также отменены из-за коронавирусных ограничений

2 677
35Обсудить

Поделиться

Режим повышенной готовности в регионе продлен до <nobr class="_">1 апреля</nobr> 2022 года

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 апреля 2022 года

Поделиться

Ночью с 31 декабря на 1 января в Новосибирске не будет праздничных салютов ни на площади Ленина, ни на Михайловской набережной. Об этом сообщил начальник управления культуры мэрии Владимир Державец.

— К сожалению, нет, — ответил он на вопрос о салютах во время пресс-конференции в ТАСС.

Об этом уже в конце ноября говорила вице-мэр города Анна Терешкова — тогда высказывались предположения, что салюта не будет, если продлят ограничения.

Кроме того, в этом году праздничных мероприятий на Новый год не будет из-за коронавируса. В Театральном сквере будет играть музыка. Каток перед Оперным театром 31 декабря закончит работу в 22:00.

В ноябре в Новосибирске поставили первую новогоднюю елку. Она появилась рядом с Центральным рынком. Также недавно в мэрии сообщили, что посещать катки можно будет без QR-кодов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

праздникфейерверк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter