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Первый в России центр ускоренной селекции злаков появится под Новосибирском в 2022 году

В нем планируют получать по пять урожаев в год

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На проект выделяется 100 миллионов рублей ежегодно

На проект выделяется 100 миллионов рублей ежегодно

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На базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН до осени 2022 года запустят работу первого центра коллективного пользования для ускоренной селекции злаковых культур. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на директора СФНЦА РАН Кирилла Голохваста.

— Идет покупка и монтаж оборудования, в ближайшие один-два месяца планируем посеять первые семена. В России это будет первая камера ускоренной селекции. Мы сможем снимать 4–5 урожаев в год, — цитирует ТАСС Голохваста.

Проект ЦКТ рассчитан на три года, по словам директора СФНЦА РАН, на центр выделяется из федерального бюджета 100 миллионов рублей ежегодно.

В начале июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил молодых ученых — победителей конкурсов, где они получили именные премии и стипендии, гранты регионального правительства. Он поблагодарил их за весомый вклад в решение важных научных задач и обсудил волнующие вопросы. Один из них — обеспечение жильем молодых специалистов. Губернатор отметил, что в этом году жилищных сертификатов выдадут больше.

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