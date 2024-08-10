Каждые 15 минут. В небольшом городке разгорелся скандал из-за звона колоколов — верующие пишут заявления на тех, кто хочет тишины

Собор находится на реконструкции, но там всё равно идут службы Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











— Ты рыло-то свое поросячее покажи, а то много вас таких из-за забора тявкают. Звоните в колокола ежедневно, выгоняйте бесов, — пишет в городском паблике подмосковной Яхромы прихожанин под ником «Андрей Россия». Под комментарием — 39 лайков.



В городке с населением 15 тысяч произошел конфликт между местными жителями. Автоматический звонарь собора Троицы Живоначальной работает каждые 15 минут. Неизвестно, на сколько метров разносится перезвон, но его точно слышат пациенты психоневрологического диспансера, а также люди, которые лежат в Яхромской городской больнице — медучреждения окружают собор. Звуки колоколов доносятся до жителей частных домов, которые находятся прямо у забора церковного здания. Его слышат и жители панелек, расположенных неподалеку. Подробности — в материале MSK1.RU.



— Звон колоколов мешает душевно больным, они же больны и не осознают свою болезнь. Поэтому много отзывов про ненадобность. Надо не обращать на таких внимание, — пишет яхромчанка Ольга Дмитрова. Под комментарием — 8 лайков.



Анонимный житель города расклеил на стенах собора записки, требуя не будить по утрам людей колокольным звоном. Подобные письма также писали на почту православного храма. Это оскорбило правоверных граждан.

— Если мы сегодня не хотим слушать звон с колокольни, завтра нам придется слушать муэдзина с минарета! — говорится в объявлении, которое висело в Троицком соборе.

Призыв к сбору подписей Источник: «Яхрома город» / Vk.com











Церковь запустила петицию в защиту колокольного звона. Пригрозила исламизацией яхромчан, если перезвон не будет раздаваться. Многие горожане поддержали позицию церкви.



Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











— Нам просто поступили угрозы, что пожалуются на храм куда-то в прокуратуру за то, что мы нарушаем тишину, — сказала MSK1.RU секретарь собора Екатерина. — Мы собрали достаточное количество голосов. Остановили процесс собора подписей. Ну, временно...



— А в соборе не думали, например, сделать колокольный звон по праздникам? Чтобы людей, которым он действительно мешает, это перестало беспокоить?



— Вы, наверное, не церковный человек, раз такой вопрос задаете... Но смотрите: на том берегу реки есть мечеть. Каждую среду и пятницу мулла в микрофон зазывает всех на молитву. Никого же не смущает — на них не жалуются, — утверждает собеседница. — Поэтому батюшка так и среагировал — написал в объявлении...



Колокольня Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











Конфликт всплыл в социальных сетях. Некоторые думали, что колокола волнуют только представителей других вероисповеданий.

— Все, кому не нравится колокольный звон на старейшей церкви города, пусть валят к себе обратно в кишлак, — написал Андрей Лазеров. 53 лайка.



Корреспондент MSK1.RU, который побывал в Яхроме, убедился, что нет. Мусульмане разводили руками на вопрос, допекает ли их колокол или нет. Лишь одна женщина с ребенком, одетая в паранджу, соединив большой и указательный палец, произнесла:



— Чуть-чуть. — И улыбнулась.



По ком звонит колокол Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU

В комментариях соцсетей нашлись единицы, которые в потоке призывов к депортации и оскорблений высказывались против ежедневного звона колокола. И делали это тоже не в самой дружелюбной манере. Один из противников колокола так оказался в кабинете дознавателя, как заявил MSK1.RU он сам.



— Пару дней назад я был в полиции, — рассказывает MSK1.RU яхромчанин Андрей (имя изменено. — Прим. ред.). — Причем дело административное, но я по какой-то причине общался с уголовным розыском. На меня написали заявление об оскорблении в социальной сети. Доблестный Дмитровский уголовный розыск поднял на уши всю Яхрому. Они за каким-то грехом начали обзванивать моих так называемых друзей, числящихся таковыми в социальной сети «ВКонтакте». Причем так удачно обзвонили, что позвонили бывшей девушке. Позвонили главному сплетнику города Яхрома... Все вот эти мои высказывания, заявления и мои объяснения будут направлены в Москву на экспертизу.

Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











В полиции Андрею говорили про оскорбление чувств верующих.



— Попытались этим меня напугать. Но, я говорю, господа, вы же сами говорите об экспертизе, в том числе и лингвистической. А по правилам русского языка, в моем комментарии и в том числе по алгоритмам той же самой площадки «ВКонтакте», в начале предложения стоит обращение, обособленное запятой. То есть — обращение к конкретному человеку. И приплетать сюда всех верующих на Руси — ну, не совсем корректно.

Звон колокола раздается ежедневно уже полтора года, говорит Андрей.



— Все жили в тишине, в мире и в спокойствии. А тут вдруг что-то началось. Поставьте себя на мое место. Вы сидите, занимаетесь работой. С 7 утра до 23 часов вечера, каждые 15 минут у вас — колокола. Основной вопрос, зачем? Ладно, когда служба, ладно, когда праздник. Вопросов никогда ни у кого не было.

Колокола в Соборе продолжают звонить. Закончим известными строками:



— Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей, — Библия, 1-е послание Иоанна 3:15.

А вы бы хотели слушать колокольный звон ежедневно каждые 15 минут? Да, не вижу в этом ничего плохого Нет, я был бы против этого