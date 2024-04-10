Религия Десятки мусульман рано утром собрались в мечети на Красина — 15 фото праздничного намаза
Десятки мусульман рано утром собрались в мечети на Красина — 15 фото праздничного намаза
Сегодня отмечают Ураза-байрам
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Утром 10 апреля в Новосибирске десятки верующих мусульман собрались в мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на улице Красина. Сегодня отмечают Ураза-байрам — праздник разговения после поста.
На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как прошел праздничный намаз.
Самый важный праздник для мусульман — Курбан-байрам. Его отмечают в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В этом году его отметят летом, 16 июня. В день праздника принято зарезать баранов. В прошлом году во время праздника журналисты НГС выезжали в Хилокский жилмассив, где работают на оптовом рынке и живут в его окрестностях многочисленные приезжие из разных мусульманских стран Средней Азии. Как прошел праздник — читайте и смотрите в репортаже НГС.
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