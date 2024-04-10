Десятки мусульман рано утром собрались в мечети на Красина — 15 фото праздничного намаза

Самый важный праздник для мусульман — Курбан-байрам. Его отмечают в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В этом году его отметят летом, 16 июня. В день праздника принято зарезать баранов. В прошлом году во время праздника журналисты НГС выезжали в Хилокский жилмассив, где работают на оптовом рынке и живут в его окрестностях многочисленные приезжие из разных мусульманских стран Средней Азии. Как прошел праздник — читайте и смотрите в репортаже НГС.