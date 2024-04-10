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Религия Десятки мусульман рано утром собрались в мечети на Красина — 15 фото праздничного намаза

Десятки мусульман рано утром собрались в мечети на Красина — 15 фото праздничного намаза

Сегодня отмечают Ураза-байрам

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Намаз состоялся рано утром

Утром 10 апреля в Новосибирске десятки верующих мусульман собрались в мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на улице Красина. Сегодня отмечают Ураза-байрам — праздник разговения после поста.

На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как прошел праздничный намаз.

Проповедь началась в 07:00
Сам намаз начался в 07:30, он длился около 10 минут
Священный месяц Рамадан в этом году начался 11 марта
Перед Ураза-байрамом мусульмане держали строгий пост
Сегодняшний праздник — второй по значимости для мусульман после Курбан-байрама
Многие приходят на праздничный намаз вместе с сыновьями
Ураза-байрам также называют Ид аль-Фитр — это день благодарения Аллаху за то, что он дал мусульманам возможность испытать благословение месяца Рамадан
По наблюдениям корреспондента НГС, почти все желающие смогли совершить намаз на территории мечети. Опоздавшие находились за воротами
В мечеть пришли десятки человек
Намаз совершают на специальных ковриках
За порядком во время праздника следили сотрудники полиции
В этот день принято готовить угощения
В этот день принято давать милостыню
10 апреля начинается следующий месяц мусульманского календаря — Шавваль

Самый важный праздник для мусульман — Курбан-байрам. Его отмечают в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В этом году его отметят летом, 16 июня. В день праздника принято зарезать баранов. В прошлом году во время праздника журналисты НГС выезжали в Хилокский жилмассив, где работают на оптовом рынке и живут в его окрестностях многочисленные приезжие из разных мусульманских стран Средней Азии. Как прошел праздник — читайте и смотрите в репортаже НГС.

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Ураза-байрам Мечеть Намаз Новосибирск
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