«Если день проживу без добра, то проживу его впустую». Как сотрудник МЧС в одиночку строит храм

Читинец Александр Рязанов работает в МЧС, он оперативный дежурный по силам и средствам Центра Управления Кризисных ситуации ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. А в свободное время он в одиночку строит храм в селе Смоленка в семи километрах от Читы. В его роду шесть поколений мужчин были священниками, сам он приобщился к церкви 35 лет назад. У еще недостроенного храма уже есть имя — святого великомученика и целителя Пантелеймона, есть у него и прихожане. О том, как решиться на подобное строительство, вере и добрых людях — в материале наших коллег из «Чита.ру».
— В глубине под фундаментом у нас заложена капсула с закладной грамотой, подписанной архиереем. Отверстие закладки залили бетоном и закрыли на веки вечные на хранение. Она останется под полом на месте, где будет алтарь. Владыка позволил закладку сделать всем, кто присутствовал. Народу было очень много, каждый по чуть-чуть подходил и клал бетон. Это было трогательно. Заложили, и я начал потихонечку воздвигать здание.
Министерство природных ресурсов помогло, дало землю. Сейчас я обратился за разрешением об увеличении площади, потому что на улице хочу сделать купель под открытым небом, с полным погружением для того, чтобы крестить ребятишек и взрослых, и с другой стороны установить еще детскую площадку.
Рядом нужна парковка хотя бы на 25 автомобилей, чтобы на территорию машины не заезжали. Нужна еще летняя трапезная: поговорить с батюшкой, попить чаю. Надеюсь, что мне пойдут навстречу. И надеюсь за год справиться, чтобы здесь начали идти службы. Мы готовы в нашем СНТ выделить земельный участок для батюшки, которого назначат сюда, чтобы он мог здесь жить и построить дом.
— Сколько времени прошло от замысла до того, как вы стали его реализовывать?
— Сначала я вынашивал эту идею. Потом, работая в МЧС, работая руками, делая какие-то поделки, собирал первый капитал, на который бы начал это всё делать. То есть два года мы собирали с супругой деньги.
С такими вещами не можешь предсказать, будут тебе помогать или нет. А если ты делаешь шаг, то ты не перед людьми отвечаешь, ты отвечаешь перед Создателем. Если ты на это решился, значит, ты должен знать, что если вокруг тебя вдруг никого не будет, ты это сделаешь.
Когда определенная сумма денег была собрана, я начал с земли. Мне дали документы на землю, первая трата была — нанять технику и сделать планировку. Огромное спасибо одной организации — мне проектно-сметную документацию просто подарили. Она 300–400 тысяч стоит, а мне ее просто на блюдечке принесли.
— Вы работаете один?
— Да. В этом году поставил здание, в Шилке (райцентр в Забайкалье. — Прим. ред.) нам сделали колокольню. Было освящение колоколов, приезжал владыка Димитрий. В прошлую зиму здесь тяжело было работать, потому что не было крыши. В этом году крышу уже утеплил. Буду решать вопрос с отоплением, потом приступлю к полу и иконостасу. Всё сделаю своими руками, нет таких средств, чтобы покупать. Господь сподобился, руки работают. У нас группа есть «Церковь святого Пантелеймона», там порядка 100 человек. Это наш приход, который на субботники приезжает. Объявил сбор, чтобы купить печь. Она порядка 32 тысяч стоит, плюс трубы. Наверное, тысяч в 40 обойдется.
Огромное спасибо тем людям, которые просто приезжают и помогают. Так появился ящичек для пожертвований, буквально неделю назад. До этого просто подходили и деньги клали. Без помощи людей я бы не вытянул. Люди сами спрашивают, что необходимо, предлагают помочь. Остальное — только мои руки, работа и желание.
— Какие материалы нужны будут для иконостаса?
— Стену я закрою ГВЛ, на него уже пойдет лепнина, иконы. Нужны будут двери — резные, красивые.
На стенах в храме есть именные кирпичики — на них написаны имена людей, которые жертвовали на строительство. Пока не было крыши, имена смылись дождем. Сейчас крыша появилась, я по новой всех напишу. Пока храм будет стоять, тут всегда будут эти имена.
— Сколько это человек примерно?
— Человек 70. При этом не столь важно, сколько они пожертвовали. Люди начали узнавать, что здесь храм строится и что я тут читаю утренние правила и вечерние, — стали чаще приезжать. Особенно в воскресенье. Я прерываю работу, чтобы людям не мешать. Многие видят храм с дороги и заезжают.
— Ваше решение было связано с каким-то событием или переломным моментом?
— Нет, события не было. Я воцерковился 35 лет назад. Около малой железной дороги строился в то время Никольский храм. Я подъезжал и смотрел, почему-то прямо тянуло туда. Там был отец Филипп, очень молодой священник, он всегда находил время поговорить. Мы с ним сели на лавочку как-то, проговорили два часа, и у меня перевернулась жизнь. Я стал прихожанином этого храма.
У меня в жизни серьезная операция была. Два раза была остановка сердца, меня не могли завести. Но завели, значит, для чего-то я нужен, еще не всё сделал. И как-то получилось, что я решил здесь построить храм. Надеюсь, что я его дострою. Я на
— Службы часто проходят?
— Это не службы. Они начнутся тогда, когда будет рукоположен сюда батюшка. Пока я прихожу по воскресеньям, зажигаю свечи, открываю молитвослов, начинаю читать. Я уже привык делать это, независимо от того, сколько людей в храме. Сейчас еще успеваю вечерами обучаться колокольному звону.
Многие заходят в храм и не понимают, что происходит. Не знаю, прав ли я, но пока мне никто из батюшек замечание не сделал. Я перед тем как помолиться, начинаю беседу. Читаю утренние правила, читаю медленно, чтобы все поняли, о чем идет речь. Прочел, объяснил молитвы. Провожу небольшую проповедь — про святых в этот день или о празднике. У людей очень много вопросов. Я, конечно, всего знать не могу. Говорю: «Сейчас не знаю ответа на ваш вопрос. Но у меня очень много батюшек знакомых, я узнаю и в следующий раз отвечу».
— Вы хотите дальше развиваться в этом?
— Владыка со мной разговаривал об этом, говорил, что нужно ехать поступать в семинарию. Даже за счет средств епархии предлагал обучаться. Но я уже пожилой.
— Сколько там учиться?
— Шесть лет. А я уже возрастной мужчина. Совмещать как-то не получается. Сугубо мое личное мнение: когда Господь призвал и по душе человек пошел — это одно. А когда он пошел, грубо говоря, отучиться на менеджера — это совсем другое. Есть диплом, а души-то нет.
— До этого вы что-то строили?
— Нет. Просто вот взял и начал с молитвой. Правильно отец Виктор говорит: «Не получается, пойди помолись, решение придет».
— Прихожане — в основном жители Смоленки?
— Нет. С собора приезжают люди, приезжают староверы. Географию не могу сказать, насколько она расширена: тут и Смоленка, и соседние села, и город. Прилетают из других городов и тоже приходят: из Анапы, Краснодара, Иркутска.
Люди приезжают не ко мне, а к Господу. Мне кажется, что так люди становятся добрее, немного по-другому относятся к жизни. Я ни к чему не призываю, просто хочу сказать, что Господь нам дает всё, а просит совсем немного — субботний вечер посвятить литургии, посетить воскресную утреннюю службу. Сначала кажется, что нужно прервать свои дела. Но как только вы к этому подойдете, увидите буквально через месяц, как у вас начнет налаживаться жизнь, по-другому всё пойдет.
Господь хочет от нас немного, а нам дает всё. Ничего не проходит мимо него. Всё, что ты даешь в мир, вернется: отправишь зло, оно вернется десятками раз, отправишь добро — оно к тебе так же вернется. Несколько десятилетий назад я принял решение, что если день проживу без добра, то я его прожил впустую.