«Если день проживу без добра, то проживу его впустую». Как сотрудник МЧС в одиночку строит храм

— Сколько времени прошло от замысла до того, как вы стали его реализовывать?



— Сначала я вынашивал эту идею. Потом, работая в МЧС, работая руками, делая какие-то поделки, собирал первый капитал, на который бы начал это всё делать. То есть два года мы собирали с супругой деньги.



С такими вещами не можешь предсказать, будут тебе помогать или нет. А если ты делаешь шаг, то ты не перед людьми отвечаешь, ты отвечаешь перед Создателем. Если ты на это решился, значит, ты должен знать, что если вокруг тебя вдруг никого не будет, ты это сделаешь.