Что можно есть в Великий пост: главные правила и календарь

Уже через неделю верующие семьи приступят к особенному образу жизни: 27 февраля начинается Великий пост, самый продолжительный из православных постов. Но нельзя сказать, что в это время верующих ждет тотальное ограничение в еде — в пост есть место и фруктам, и красной икре, и даже вину, просто это можно позволить себе не каждый день. Рассказываем о том, что можно и нельзя есть в пост и когда можно ограничиваться не только водой с хлебом.