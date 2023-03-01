Муж охладел, печень отказывает: история молодой женщины, которая поправилась до 170 кг из-за стресса

Когда она выросла, то, как все подростки, начала пробовать диеты, но ограничения питания неизбежно вели к срывам. И дальнейшему перееданию.



В 21 год Эльвира встретила свою любовь. Несмотря на лишний вес, Михаил влюбился в девушку, и у них завязался роман. Но, как часто бывает, со временем чувства остыли. Эльвира очень переживала из-за охлаждения в их паре, это привело женщину к очередному срыву — за последние три года вес достиг критической отметки — 170 кг.

В эфире шоу «За гранью» телеканала НТВ женщина призналась — она пробовала худеть, соблюдала диеты и даже ходила к психологам, которые пытались закодировать ее. Но всё это давало довольно средний результат — максимум минус 9 кг, но затем следовал очередной срыв. На шоу врачи обследовали женщину и пришли к неутешительным выводам. Проблемы с артериальным давлением, отсутствие менструации и болезненное состояние печени и поджелудочной — такой букет проблем в 32 года они не встречали давно.