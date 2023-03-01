Муж охладел, печень отказывает: история молодой женщины, которая поправилась до 170 кг из-за стресса

Наша героиня никогда не была худой. Но тот вес, в котором она сейчас, для Эльвиры является экстремальным и угрожает здоровью. 32-летняя женщина за последние три года растолстела до 170 кг. Те, кто никогда не сталкивался с проблемой большого веса, скажут, перестаньте есть, и все дела, но врачи знают, что проблема глубже и завязана в том числе на психологическом состоянии пациента. Наши коллеги из «СтарХита» записали историю Эльвиры.
Во многом женщина винит свое несчастливое детство. Она вспоминает, что мама постоянно шпыняла и упрекала девочку в том, что она непутевая и никому не нужная, а еще... толстая. «Ленивая обжора» — самое ласковое слово из прозвищ, что давала ей мать. Эльвира считает, что именно ситуация в семье стала причиной того, что она начала заедать стресс.
Когда она выросла, то, как все подростки, начала пробовать диеты, но ограничения питания неизбежно вели к срывам. И дальнейшему перееданию.
В 21 год Эльвира встретила свою любовь. Несмотря на лишний вес, Михаил влюбился в девушку, и у них завязался роман. Но, как часто бывает, со временем чувства остыли. Эльвира очень переживала из-за охлаждения в их паре, это привело женщину к очередному срыву — за последние три года вес достиг критической отметки — 170 кг.
В эфире шоу «За гранью» телеканала НТВ женщина призналась — она пробовала худеть, соблюдала диеты и даже ходила к психологам, которые пытались закодировать ее. Но всё это давало довольно средний результат — максимум минус 9 кг, но затем следовал очередной срыв. На шоу врачи обследовали женщину и пришли к неутешительным выводам. Проблемы с артериальным давлением, отсутствие менструации и болезненное состояние печени и поджелудочной — такой букет проблем в 32 года они не встречали давно.
Сейчас наша героиня старается меньше выходить из дома, чтобы не ловить на себе осуждающие и сочуствующие взгляды. Удивительно, но в семье Эльвиры все женщины страдали лишним весом. Это вызывает еще больше вопросов, почему девочку шпыняли за это с самого детства. Бабушка Эли весит 135 кг, а мать была за 120 кг, но смогла похудеть на 47 кг несколько лет назад.
Сейчас Эльвира решилась на кардинальные меры. Дело в том, что она очень хочет детей, но при таком весе это почти нереально. Сдав все анализы, она пошла на операцию по уменьшению желудка, но после нее важно соблюдать строгую диету. Михаил обещал поддерживать Элю, несмотря на их разлад, и тоже хочет сбросить ненавистные килограммы.
Редакция NGS.RU уже писала подобную историю Натальи Шергуновой — она поправилась до 135 кг и тоже пошла на бариатрическую операцию.
— Мне оставили 40 мл желудка и 250 см тонкого кишечника. После операции были очень серьезные осложнения, я захлебывалась желчью, мне прожигало весь пищевод, казалось, что наелась перца. Но через месяц всё прошло, — рассказывала она тогда журналистам.
Наталья начала стремительно худеть, не прилагая никаких усилий. Почти сразу ушло 13 килограммов, за следующие 9 месяцев она скинула еще 50. В 2014 году женщина достигла своего минимального веса — 76 кг.
— А дальше сказка кончилась и вернулся жор. Я ела маленькими порциями, но постоянно ощущала себя голодной, пыталась считать калории и выбирать правильную еду, но начался откат, — вспоминала она.
За 6 лет после операции (с 2015 по 2021 год) девушка постепенно вернулась к весу в 113 килограммов. По словам Натальи Шергуновой, это распространенный эффект от такой операции. Ей тогда тяжело дался набор веса, и она уже поставила на себе крест, но помощь пришла откуда не ждали — к изменениям Наталью подтолкнула пандемия коронавируса. Продолжение истории — в нашем материале.
Похудела на 55 килограммов
Недавно мы рассказывали историю Татьяны Рыбаковой: девушка весила больше 100 килограммов в возрасте 14 лет. Она смогла не только измениться до неузнаваемости, но и сделала из этого дело своей жизни.
Фитнес-тренер считает, что многим мешает похудеть отсутствие верного запроса.
— Как ни странно, отсутствие понимания, зачем им это нужно. Начинать худеть надо с головы и осознания своих приоритетов. Стать на два размера меньше и влезть в красивое платье — недостаточная мотивация. А вот изменить свою жизнь, став здоровым и красивым, — куда сильнее, — рассказывала она.
Чтобы достичь нужного результата, женщина избавилась от «мусора» в питании: продуктов быстрого приготовления, жирного мяса и вредных сладостей. По словам Татьяны, теперь в ее рационе много белка, овощей, фруктов, круп и мяса. Чтобы не чувствовать себя на диете, она даже иногда позволяет себе сладкое и суши.
Как начать худеть и какие могут быть ошибки
Врачи советуют сначала подумать, как долго вы собираетесь худеть, и ставить реальные цели: чем короче сроки, тем больше стресса получает организм. В этом случае ответ тела не порадует.
— Резких движений в ограничениях по питанию, калорийности еды быть не должно — это чревато для организма. Ответ на такой стресс может быть печальным: это скажется на качестве волос, состоянии кожи. Да и настроение у человека в целом будет достаточно депрессивным, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Галина Барташевич. — Посетите диетолога, эндокринолога, убедитесь, что нет гипотиреоза, всё в порядке с гемоглобином, нет анемии, повышенного уровня сахара в крови. Стартовый задел по качеству здоровья сделать надо. Если речь идет о серьезном ожирении, грамотное обследование у диетолога, эндокринолога или терапевта просто необходимо. Если же вопрос о 3–5 килограммах, начните с понимания того, как быстро вы хотите с этими килограммами расстаться. Чем спокойней будет меняться питание и увеличиваться физические нагрузки, тем качественней будет результат.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Начните с пересмотра рациона и времени приема пищи.
— Добавьте овощей и фруктов. Старайтесь, чтобы каждый прием пищи содержал в себе овощи или фрукты. Старайтесь есть больше натуральных продуктов, а не обработанных. Мясо или рыба — вместо сосисок и колбасы. Крупы и цельнозерновые макароны и хлеб — вместо макарон из белой муки. Попробуйте есть регулярно, чтобы не испытывать чувство голода, — говорит специалист по похудению Дарья Князева. — Когда мы голодны, больше хочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию. Если душа не лежит к занятиям в зале, попробуйте выделять время просто на прогулки пешком. А в идеале — найдите активность, которой вам нравится заниматься. Ходьба, бег, плавание, пилатес, велосипед, групповые тренировки под музыку или танцы. Если вы найдете активность, от которой будете получать удовольствие, то заниматься спортом станет легко и приятно, потеря веса будет отличным бонусом.
Дарья Князева — инструктор групповых программ, сертифицированный специалист по миофасциальному релизу, сертифицированный специалист по тренировкам во время беременности и восстановлению после родов. Руководитель тренировочного отдела школы идеального тела #Sekta.
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