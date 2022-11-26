Секс в большом Новосибирске. Как брутальный Джон из National Geographic покорял сердце сибирячки

Чтобы встретить любовь или завести интересное знакомство, новосибирцы часто прибегают к помощи популярного приложения Tinder. И это дает много поводов для шуток и веселых историй. Сибирячка Светлана Гладкова ведет интересные наблюдения, общаясь там с мужчинами, и решила записывать для НГС самые любопытные истории. Читайте ее первую колонку — о Новосибирске в объективе National Geographic.
Работаю в кофейне. Флэт уайт с корицей в высоком стакане, новое платьице и запланированное на вечер светское мероприятие. Жизнь прекрасна и удивительна, если брать отдельно мою частную жизнь.
Приходит в «Тиндере» сообщение от пользователя с именем John. На аватарке брутальный мужчина на горнолыжном курорте, очки зеркальные, повязка на голове, бородка такая аккуратная, что аж приторно. У меня прическа такой аккуратной не бывает даже через две минуты после выхода из парикмахерской.
Hi, говорит. U look beautiful, говорит.
Думаю, спрошу, чего он пишет мне на своем английском из Альп, если я «Тиндеру» велела не показывать меня мужчинам за много километров. Так я ж, говорит, в славном вашем Новосибирске. Я, говорит, фотограф в National Geographic (после чего каждая порядочная русская разведенная баба должна стремительно мчаться в указанном направлении, одной рукой снимая трусы, а другой — освежая парфюм на запястьях).
Но я ж баба-лингвист, я давай в английский его всматриваться, потому что больно уж Джон наш говорит как среднестатистический Иван, давно общающийся в чатах на английском. Он, кажется, что-то заподозрил и на чистом американском: Are we gonna fuck? Я-то, конечно, знаю, что в прогрессивных странах в «Тиндере» сразу переходят к делу, без прелюдий, но во-первых, а как же поговорить про Германа нашего Гессе, например, а во-вторых, вдруг он маньяк, а я добровольно к нему в гостиницу явлюсь без трусов и со свежими духами? Ну и вообще, я в таких случаях сразу начинаю думать, что зря меня занесло в «Тиндер» этот ваш, бесовское изобретение.
А что, спрашиваю, и в самом деле в «Тиндере» переходят к сексу прямо через 5 минут общения? Красивые люди — да, говорит, прямо так сразу и переходят. Ну, думаю, сложно красивым в «Тиндере»-то. И вообще по жизни. Сказала, что занята вечером и не смогу быть первой русской, которую он gonna fuck. Расстроился. Shit happens, — утешила. Не люблю мужчин расстраивать.
Через пару недель иду я по Metro Cash & Carry на Большевистской, а навстречу мне мужик с тележкой — в ряду с печеньем и крекерами. Бородка! Я эту бородку запомнила, она мне своей аккуратностью долго покоя не давала. Очков не хватает горнолыжных, конечно, для полного сходства, но в Новосибирске на лыжах по улицам можно, говорят, но по гипермаркетам еще пока нет. Посмотрел на меня пристально и быстро-быстро удалился дальше. Видимо, не уехал еще. Понятно же, что в Новосибирске NatGeo снимать не переснимать. У нас вон одного манула в зоопарке можно каждый день снимать. А есть же еще бараны на дорогах и изящные лани в ночных клубах!
Так стоит ли удивляться, что мне пришло от него же свежее сообщение еще через полгода? Да, всё снимает и снимает наш прекрасный Новосибирск и его окрестности для взыскательной международной публики. Видимо, не посмотрел историю переписки, а сразу решил отреагировать сердечком на мою фоточку. Ну и, так как всякому ежу понятно, что штатному фотографу NatGeo с простым импортным именем Джон в Новосибирске точно найдется что снимать минимум полгода, а лучше, конечно, и вовсе здесь пожить несколько лет, то грех не пользоваться и не клеить по этому поводу баб в «Тиндере».
Редкая баба же устоит перед тем, чтобы а) попрактиковаться в английском с носителем, б) добавить в послужной список представителя какой-то другой национальности, в) в процессе обзавестись несколькими профессиональными фоточками, возможно, даже в интимной обстановке. Правда, тут важно не получиться похожей на медведя или выдру какую-нибудь — все-таки у него камера должна быть на природу больше натренирована.