Секс в большом Новосибирске. Как брутальный Джон из National Geographic покорял сердце сибирячки

Но я ж баба-лингвист, я давай в английский его всматриваться, потому что больно уж Джон наш говорит как среднестатистический Иван, давно общающийся в чатах на английском. Он, кажется, что-то заподозрил и на чистом американском: Are we gonna fuck? Я-то, конечно, знаю, что в прогрессивных странах в «Тиндере» сразу переходят к делу, без прелюдий, но во-первых, а как же поговорить про Германа нашего Гессе, например, а во-вторых, вдруг он маньяк, а я добровольно к нему в гостиницу явлюсь без трусов и со свежими духами? Ну и вообще, я в таких случаях сразу начинаю думать, что зря меня занесло в «Тиндер» этот ваш, бесовское изобретение.

